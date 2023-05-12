Ali Yeşildağ kimdir? Neden gündemde? Hasan Yeşildağ kimdir?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-28" botu ekibi, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Yemen ve Eritre uyruklu 46 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Ankara'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

Ankara'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor