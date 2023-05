Yeni kitabı “Amcamı Almasak Begonvil Kaça Olur?” ile okurlarına tekrardan merhaba diyen Can Yılmaz, insana dair hikâyeleri eğlenceli bir üslupla sunmaya devam ediyor. Kimi zaman bir mahalle kahvesinde kimi zaman uzay boşluğunda ilerleyen öyküleri akıcı bir dille satırlara döken Yılmaz, insan hayatının kesitlerini hem gerçekçi hem de esprili bir şekilde anlatıyor.

Can Yılmaz’ın samimi anlatısıyla yalan söylemekten umut etmeye, can sıkıntısından mutluluğa kadar pek çok insani duygu ve durum; “Amcamı Almasak Begonvil Kaça Olur?” kitabının sayfalarında yer buluyor. Her satırına sıkıştırdığı eğlence dolu anlatısıyla okurlarının yüzünde tebessüm oluşturmaya hazırlanan Yılmaz, İnkılâp Kitabevi etiketiyle Türk edebiyatına yeni bir soluk getiriyor.

Kitap Hakkında

“Biliyorum, yapamamamız için pek çok neden var. Bu nedenlerden bazıları da her zaman geçerli ve mantıklı ama hayat sadece kısa değil, aynı zamanda bazen çok zor. Nedenlerimiz sadece birer bahane, buna uyanın. Hayat kısa! Ve şimdi tüm gücünüz ve tutkunuzla yaşamalısınız. Cesur olun. Koşullarınız, sahip olduğunuz ne olursa olsun, tek şey cesurca harekete geçmek. Erteleme. Yaşa.”

***

Can Yılmaz, “Kafa’da Kalmasın” demeye “Amcamı Almasak Begonvil Kaça Olur?” ile devam ediyor…

Künye

Tür: Hikâye

Yayın Direktörü: Mehmet Bozkurt

Editör: Gökçe Şenoğlu

Kapak Tasarım: Şenol Alanbay

Sayfa Tasarım: Şenol Alanbay