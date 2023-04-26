Can Tanrıyar, 1960 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul’da Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni okudu ve mezun oldu. Üniversite çağlarından beri ud çalmaktadır. Türk Milli Hentbol takımında da oynadı. Gazetecilik hayatına Milliyet gazetesinde muhabirlikle başladı. Haftada bir gün hentbol panorama yazıları yazdı. Askerliğini yaptıktan sonra gazeteciliğe Fenerbahçe muhabiri olarak devam etti. Sabah, Güneş, Tan gazetelerinde yıllarca spor merkezinde çalıştı.

Spor yazarı iken futbol ile magazini birleştirme kararıyla yapımcılık dünyasına adım atarak Televole'nin yapımcısı oldu. Ayrıca Uzunca bir süre “Uçankuş” adlı programını yaptı.

Bu güne kadar otuza yakın beste yaptı. Oğulcan ve Anılcan adında iki oğlu vardır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ