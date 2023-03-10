Prodüktörlüğünü Ömercan Özüaydın'ın üstlendiği şarkı, yaşadığı büyük kaybın ardından psikolojik sorunlar yaşayan bir erkeğin hikayesini anlatıyor.

Müziğe olan ilgisi lise yıllarında gitar çalarak başlayan Berkan Çelik, şarkı sözü yazmaya da başladıktan sonra profesyonel anlamda yazdığı ilk şarkısı Sevda Karası'nı, Nahide Babashlı&Enbe Orkestrası seslendirdi. Şarkı 2 günde 2 milyon dinlenmeye ulaşarak çok sevildi.

Genç şarkıcı, şarkı sözü yazarlığının yanında yorumcu olarak da yer aldığı ilk teklisi Güneş’i 2022 Kasım ayında dinleyicisiyle buluşturdu.

Ömercan Özüaydın ise profesyonel müzik yaşantısına 16 yaşında gitarist olarak sahneye çıkarak başladı. Yıllar içerisinde Simge, Mehmet Erdem, Öykü Gürman gibi birçok ismin konserlerinde gitarist olarak yer aldı. Nahide Babashlı ve Feride Hilal Akın gibi birçok ismin de orkestra şefliklerini yapıp sahne ve stüdyo çalışmalarında eşlik etti.

Sanatçı ayrıca birçok dizi-film müziğinin içinde de farklı besteleri ve aranjmanlarıyla yer almaya devam ediyor.

Genç ikilinin yeni şarkısı “Can Havli”nin klip yönetmenliğini Tolga Tokbaş üstlendi. Klipteki iddialı ve dikkat çekici harabe görseller hayat üzerine ve yaşanmışlıklara hitap ederek, insan yüreğindeki dramatik etkiyi en iyi şekilde betimleyerek seyircisiyle buluşuyor.

Berkan Çelik & Ömercan Özüaydın’ın yeni projesi “Can Havli”, Songs4You etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi Berkan Çelik YouTube kanalında yayında. (YHM)