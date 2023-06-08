Kanal D'nin perşembe akşamları ekranlara gelen, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi usta isimlerin rol aldığı Camdaki Kız dizisi 15 Haziran tarihinde final yapacak. Dizi finale doğru yaklaşırken heyecan artıyor ve finalin nasıl olacağı merak ediliyor. Dizinin yayınlanan fragmanında Laz Kızı tarafından bıçaklanan Hayri'nin kanlar içerisinde yerde kalması, "Hayri ölecek mi?" sorusunu akıllara getirdi. Peki, Camdaki Kız dizisinde Hayri ölecek mi? İşte ayrıntılar...

Camdaki Kız Hayri Öldü Mü?

Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan'ın, fragmanda Laz Kızı tarafından bıçaklandıktan sonra kanlar içinde yere yığılması ve çocukları ile Hivda Zizan Alp'in hayat verdiği Türkan karakterinin ağlaması "Hayri ölecek mi?" sorusunu akıllara getiriyor. Fakat, Hayri'nin ölüp ölmeyeceği 15 Haziran'da yayınlanacak final bölümü ile netlik kazanacak.

"Hayri" Karakterine Hayat Veren Cihangir Ceyhan Kimdir?

15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Cihangir Ceyhan aslen Elazığlıdır. Ceyhan ilk oyunculuk deneyimini yönetmenliğini Ersin Erçin'in yaptığı, 2015 tarihli Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır. Daha sonra Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandıran oyuncu, Çukur adlı dizide canlandırdığı Azer karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Ardından Alev Alev dizisinde Ömer karakterine hayat veren oyuncu son olarak Camdaki Kız adlı dizide Hayri karakterini canlandırmıştır.