Kanal D'de üç sezondur büyük bir izleyici kitlesine sahip olan 'Camdaki Kız', gerçek bir hayat hikayesini konu alıyor ve final bölümüne yaklaşıyor. Sevilen dizinin 82. bölümünde, Nalan karakteri hayatında yeni bir döneme adım atıyor.

'Üç sezon olmuş, ne ara olmuş inanamıyorum'

Feyyaz Şerifoğlu, üç sezonun nasıl geçtiğine inanamadığını söyleyerek duygularını dile getirdi. Hem hüzünlü hem de gururlu olduğunu belirten Şerifoğlu, bu güzel projenin bir parçası olduğu için mutlu olduğunu ifade etti. Ayrıca, finalin çok etkileyici olacağını da vurguladı. Uyum ve huzurun yakalandığı güzel projelerin tadının başka hiçbir şeyde olmadığını söyleyerek, en güzel şeylerin tadında bırakılması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Hem tadında hem de zirvede sonlandıracaklarını dile getirdi.

Laz Kızı: İlk Deneyimim

Alya, Laz kızını canlandırırken ilk deneyimi olduğunu belirterek, "İnanılmazdı" şeklinde ifade etti. Başarılı bir ekip ile çalışmanın ve her hafta zirvede olan bir diziye katılmanın kendisi için çok değerli olduğunu dile getirdi. Herkesin yardımcı olduğunu ve eğer bir şeyin iyi yapıldıysa üzerine konularak ilerlendiğini söyledi. Deli gibi bir final yaşandığını açıkça ifade eden Alya, "Geçirdiğim en güzel beş haftaydı" diyerek çok güzel anılar ve hatıralar edindiğini belirtti.

'Böyle senaryolara devam etmek istiyoruz'

Usta oyuncu Tamer Levent, canlandırdığı karakterin yaşanmış hikayelerden oluşan senaryolarla gerçek hayata ayna tuttuğunu söyledi. Kendisinin de böyle senaryolardaki karakterleri canlandırmaktan her zaman keyif aldığını belirtti. Ayrıca, dizinin içten dostluklarla kaynaşmış ve birbirini destekleyen bir ekip olduğunu ifade ederek, dizinin sona ermesinin herkesi hafif buruk hissettirdiğini dile getirdi. Bu sinerjinin izleyicilere de geçtiğini ve her seferinde onları ödüllendirdiklerini belirtti.

Merve Polat: Camdaki Kız Ekibi Benim İçin Okul Gibiydi

Merve Polat, üç sezon boyunca usta oyunculardan oluşan kadro ve Camdaki Kız'ı yaratan tüm ekiple çalışmanın kendisi için bir okul gibi olduğunu belirtti. Yönetmenlerinden oyuncularına, teknik ekibinden seyircisine kadar herkesten birçok şey öğrendiğini ifade eden Polat, 'Şu an içinde, bir yüksek lisans programını bitirmiş ve mezun olmuş gibi bir his var. Hem böylesine unutulmaz bir projenin parçası olmanın gururunu yaşıyorum hem de bu ayrılık için buruk hissediyorum.