<div class="post-flash"><a href="https:\/\/www.yenigungazetesi.net\/haberleri" class="internal_link" target="_blank" title=""><\/a>\n <!--<h3 class="post-flash__title">Gözden kaçırmayın<\/h3>-->\n <a href="\/ibrahim-buyukak-yeni-filmi-icin-gelinlik-giydi-ozur-dilerim-fragman-izle" class="post-flash__content" target="_self" title="\u0130brahim B\u00fcy\u00fckak yeni filmi i\u00e7in gelinlik giydi! \u00d6z\u00fcr Dilerim Fragman izle" style="background-color: #A61C1E">\n <img src="https:\/\/yenigungazetesinet.teimg.com\/crop\/250x150\/yenigungazetesi-net\/uploads\/2023\/04\/disney-ozur-dilerim-bulten-gorseli.jpeg" alt="\u0130brahim B\u00fcy\u00fckak yeni filmi i\u00e7in gelinlik giydi! \u00d6z\u00fcr Dilerim Fragman izle" width="231" height="140" class="content-paragraph-image">\n <span class="post-flash__heading">\n <span class="post-flash__h4">\u0130brahim B\u00fcy\u00fckak yeni filmi i\u00e7in gelinlik giydi! \u00d6z\u00fcr Dilerim Fragman izle<\/span>\n <\/span>\n <\/a>\n <\/div>\n<div data-pagespeed="true" data-advert="temedya" data-channel="121" id="ad_121"><\/div>