2018'de ortaya çıkan Cambridge Analytica olayı, dünya çapında büyük bir veri ihlali ve kişisel bilgi manipülasyonu skandalı olarak tarihe geçti. Sosyal medya devi Facebook, bu skandalda önemli bir rol oynadı ve milyonlarca kullanıcının kişisel bilgileri izinsiz olarak toplandı ve analiz edildi.

Cambridge Analytica, seçmen davranışlarını analiz etmek ve hedefli politik reklamcılık yapmak amacıyla kullanıcı verilerini topladı ve işledi. 2016 ABD Başkanlık seçimleri ve Brexit referandumu sırasında, şirketin topladığı verilerin seçmenleri etkilemek için kullanıldığı iddia edildi.

Skandalın ortaya çıkması, Facebook ve Cambridge Analytica'ya yönelik sert eleştirilere yol açtı. İhlal nedeniyle, Facebook'un kullanıcı gizliliğine yeterince öncelik vermediği ve kişisel verilerin korunmasındaki ihmalinin olduğu düşünülmektedir.

Cambridge Analytica skandalının sonuçları arasında Facebook'a büyük para cezaları ve dünya çapında veri gizliliği ve koruma yasalarında daha sıkı düzenlemeler getirilmesi yer almaktadır. Skandal, tüm dünyada kullanıcıların sosyal medya platformlarında paylaştıkları kişisel bilgilere ve gizliliklerine daha fazla önem vermeye başlamasına ve daha şeffaf iş uygulamaları talep etmesine neden oldu.