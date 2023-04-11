Çamaşır yıkarken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli noktaya dikkat çekiyorlar. Öncelikle, çamaşırlarınızı ayrıştırmalısınız. Beyazlarla renklileri, pamuklu kumaşları sentetik kumaşlarla birlikte yıkamamalısınız. Ayrıca, kumaşların yıkama talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyun.

Bunun yanı sıra, yıkama deterjanı miktarına da dikkat etmek gerekiyor. Fazla deterjan kullanmak, çamaşırlarınızın ömrünü kısaltabilir ve cildinize zarar verebilir. Ayrıca, çamaşırlarınızı yıkarken su sıcaklığına da dikkat etmelisiniz. Bazı kumaşlar sıcak suya dayanamazlar ve çamaşırlarınızın rengi solabilir veya kumaşlar hasar görebilir.

Çamaşırlarınızı yıkarken bu basit ipuçlarını takip ederseniz, hem çamaşırlarınızın ömrünü uzatabilirsiniz hem de sağlığınızı koruyabilirsiniz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ