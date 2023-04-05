Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çamaşır makinesi çalışırken bir adamın elinde birkaç çantayla çamaşırhaneden çıktığı görülüyor. Birkaç saniye sonra çamaşır makinesinin kapağı açılıyor, birkaç giysi yere düşüyor ve ardından makinede büyük bir patlama yaşanıyor. Patlamanın şiddetiyle dükkan yerle bir olurken büyük bir facianın eşiğinden dönülüyor. Yalnızca saniyeler önce dükkandan çıkan adamın büyük şansı sosyal medyada viral oldu.

DİKKAT! CEPLERDE ÇAKMAK UNUTMAYIN...

Patlamanın çamaşır makinesinin kurutmaya geçtiği sırada giysilerin cebinde unutulan çakmaktan kaynaklandığı belirtildi.