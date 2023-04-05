Calvin Klein İlkbahar 2023 koleksiyonu ; Calvin Klein Güneydoğu Pazarlama ve İletişim Kıdemli Direktörü Laura Didoni, Calvin Klein Avrupa, Ortadoğu ve Afrika İletişim Müdürü Timo van der Meer ve Calvin Klein Türkiye Pazarlama ve İletişim Kıdemli Müdürü Emre Karacan’ın ev sahipliğinde tanıtıldı.

Calvin Klein İlkbahar 2023 koleksiyonunun sunulduğu etkinliğe PVH Türkiye Yönetim ekibinden Fatih Tezcan, Defne Ercan, Şeyda Malkoç, Emre Karacan, Anita Koncabahar’ın yanı sıra aralarında Mina Ceran, Caner Erdeniz, Betül Burmalı, Lale Onuk, Ecrin Bolkar ve Seran Şanlı’nın da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

JENNIE, Kendall Jenner, FKA twigs, Michael B. Jordan ve Aaron Taylor-Johnson gibi dünyanca ünlü isimlerin yer aldığı İlkbahar 2023 koleksiyonunun çekimlerini ünlü fotoğraf sanatçıları Mert Alaş ve Marcus Piggott gerçekleştirdi. Dinamizmin vurgulandığı ''Calvins or nothing'' konseptini sürdüren koleksiyon, özgüvenin ve duyguların gücünü gözler önüne seriyor. Calvin Klein’ın yeni iç giyim koleksiyonları ve denim parçaları İlkbahar 2023 koleksiyonunda geniş bir yelpazeyle sunulup moda tutkunlarını yeni stillerle buluşturuluyor.

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