2023 yılı üçüncü sezonu olan “Hücum” ile oyuncular yeni savaş biletiyle birlikte Rivas – Neon ve Kara Dalga gibi operatörlerin yanı sıra HDR keskin nişancı tüfeği, Bombacı Robot skor serisi, yeni silah tasarımları, profil kartları, tılsımlar, oyun içi puanlar (CP) ve sezon boyunca eklenecek çok daha fazla içeriği kazanma fırsatı yakalayacak. Android ve iOS üzerinden indirilebilir olacak yeni sezonla beraber gelen tüm yeni içerikler ve güncellemeler şu şekilde;

Yeni Çok Oyunculu Harita: Hücum – İlk olarak Call of Duty®: Black Ops II'de yer alan Hücum haritası, ticari bir paintball tesisinde geçiyor. Ancak bu sefer oyuncular paintball yerine gerçek silahlarla hünerlerini gösterecekler.

Yeni Güvenli Ev Sistemi ve Skor Serisi – Arkadaşlarınızın güvenli evlerini nasıl şekillendirdiklerini inceleyin veya hayranların en sevdiği skor serisi Bombacı Robot yararlanarak onları uzaktan kumandayla uzak mesafelerden saldırın.

Yeni Silah ve Eklentileri – İlk olarak Call of Duty®: Modern Warfare®'de yer alan bir VLK keskin nişancı tüfeği olan yeni HDR'yi elde edin veya CR56 saldırı tüfeği için yeni GRD-11 eklentisini sahip olun. Oyunun yeni sezonu boyunca özel sezonluk mücadeleler, şanslı çekilişler, oyun içi mağaza güncellemeleri, yeni güncellemeler ve geliştirmeler de oyuncuların beğenisine sunulacak. 29 Mart’ta yayınlanacak olan Call of Duty: Mobile’ın yeni sezonu “Hücum” hakkında ayrıntılı bilgi için resmî web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

https://www.callofduty.com/blog/2023/03/call-of-duty-mobile-season-3-rush-multiplayer-map-challenges-rewards-battle-pass

Yeni sezona dair tanıtım fragmanını ise aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://youtu.be/q1Q31mDdWiI

