Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Vedat Işıkhan yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu. Peki, Vedat Işıkhan kimdir? İşte Vedat Işıkhan'ın siyasi kariyerine ilişkin ayrıntılar...

Vedat Işıkhan Kimdir?

1966 yılında Mardin Artuklu'da doğan Vedat Işıkhan ilk, orta ve lise eğimini İzmir'de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet alanında lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük süreçlerini tamamlayan Vedat Işıkhan, Hacettepe Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Işıkhan, 2012 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Hükümet Programı kapsamında hayata geçirdiği Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP)'nın ilk saha çalışmasında ASDEP Genel Koordinatörü olarak görev almıştır. Vedat Işıkhan, 8 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeliğine ve 17 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevine atandı. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği süresince Türkiye genelinde sosyal politika alanıyla ilgili saha çalışmaları, ilgili kurumların çalışmaları, illerin mevcut sosyal politika alanlarının gelişmesine yönelik yerinde incelemeler yaparak politika stratejileri geliştiren Işıkhan, çok iyi düzeyde İngilizce, iyi düzeyde Fransızca ve Arapça bilmektedir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ