Mardin ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği halihazırdaki petrol arama çalışmalarımız Mardin’de de hızlanmış durumda." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'ın açıklaması şöyle:

"Doğalgaz alt yapısı Ömerli, Dargeçit, Midyat, Savur ve Mazıdağı ilçelerini kapsayacak şekilde gelişmeye devam ediyor. Hükümetimizin göreve geldiği 2002’den bugüne kadar ilimize gerçekleştirilen yatırım miktarı 96 milyar lirayı aşmış durumda. Bu miktarın yaklaşık 4 milyar lirası çalışma hayatına yönelik Bakanlığımız eliyle yaptığımız yatırımlardır. Sosyal devlet, güçlü millet anlayışıyla, şehrimizin aktif sigortalı sayısını 46 binden, yaklaşık 190 bine çıkararak 20 yılda yüzde 305 artış gerçekleştirdik. Sadece geçtiğimiz yıl 5 bin 585 kişiyi işe yerleştirdik. Mardinli kardeşlerimizin çalışma hayatı ve istihdamda nitelik kazanarak daha kolay yer edinebilmesi için düzenlediğimiz Aktif İşgücü Programlarından, 2002den bugüne 42 bini aşkın vatandaşımız yararlandı. İlimizde 2002 yılından bugüne kadar yaklaşık 9 bini aşkın işyerine, 3,2 milyar TL’yi aşkın istihdam teşvik ödemesi yaptık. Elnbette bu noktaya Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu, kararlı adımları ve gelecek vizyonu sayesinde millet odaklı yönetim anlayışı sayesinde ulaştık. Hiç kuşkusuz bugünkü Türkiye'nin harcında hükümetimizin 21 yıllık alın teri ve emeği var.Bunda milletimizin desteği, dünyada yüreği bizlerle atan milyonlarca insanın duaları var. Ülkemizi Türkiye Yüzyılına hazırlamak için daha çok çalışmalı, daha çok üretmeli, şehir şehir, ilçe ilçe büyümeliyiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda bölgemizin bütün sorunlarını el birliğiyle çözeceğiz. İnşallah Mardin başta olmak üzere tüm illerimizi, birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize zarar veren ne kadar terör örgütü varsa hepsinden bir bir temizleyeceğiz. Vatandaşlarımızın huzuruna, istikbaline göz dikenlere fırsat vermeyeceğiz. Bayrağımıza, vatanımıza ve kardeşliğimize zarar veren herkesle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizi bugünlere getiren, kardeşliğimiz ve birliğimizin gücüdür."