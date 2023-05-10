Toplu İş Sözleşmesi için, "Dünkü toplu sözleşme çok önemli. Kamudaki işçilerin sözleşmeleri farklı tarihte bitenler vardı. Hepsi birlikte yapılıyor. Sözleşmede kamu işçilerinin bir kısmı asgari ücret düzeyinde ücret alıyordu. 8 bin 500 alanların maaşları brüt olarak 15 bin liraya çıkarıldı. Bunun üzerine yüzde 45 zam yapıldı." diyen Bakan Bilgin, “Asgari ücret 500 doların altında olmamalı. Bizim memurlarımız bilsin ki, Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Ocak ayında memnun oldukları gibi temmuz ayında da memnun olacaklar. Temmuzda asgari ücreti de ele alacağız. Yeni bir asgari ücret belirleyeceğimizi ifade etmek isterim.” şeklinde konuştu.

Bilgin, "Memurlarla yaptığımız sözleşmenin dönemleri var. Temmuz ayında bitiyor yasal olarak. Kamu çalışanlarıyla ilgili memur sendikalarımızla temmuzda oturacağız. Enflasyon farkını vereceğiz. Türkiye tarihinde ilk defa sayın cumhurbaşkanımızın uyguladığı refah payı var. Asla memurları işçilerden düşük seviyede maaş alma uygulaması yapmayız. Yüzde 14 civarında refah payı. Temmuzda memura enflasyon farkı artı refah payı vereceğiz." dedi.

“Adaleti sağlayacak artış oranı yapacağız.” diyen Bakan Bilgin, “3600 ek gösterge verdik. Ona bir düzenleme daha ekleyeceğiz. Birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanları ek göstergeye gelecekler. Emeklilere de 7500 üzerinde olanlara farklı oranlarda düzenleme yapacağız." ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ