Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borçlarının yapılandırmasına yönelik kanun kapsamıyla ilgili açıklama yaptı. Işıkhan “SGK Prim Yapılandırmasıyla vatandaşlarımızla temiz bir sayfa açtık. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir çalışma hayatı için yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi. Yapılandırmış borçların ilk taksit ödeme süresiyle ilgili tarih de belli oldu.

Borçluların yapılandırılmış oldukları tutarın ilk taksit ödeme süresi Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31 Temmuz 2023 tarihine uzatıldı.