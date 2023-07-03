Karpal Tünel Sendromu, bir veya her iki elin ilk üç parmağını tutan ilerleyici özellikli rahatsızlıktır. El bileğinin ortasında oluşan ve ilk 3 parmağa dağılan median sinirin bası altında kalmasına bağlı olarak ağrı, güç kaybı ve uyuşukluk ile kendini belli eder.

Bu hastalığın diğer belirtileri ;Özellikle gece artan elektriklenme,elin çevirerek bir şeyi açmaya çalışması halinde veya kaldırma hareketleri sırasında his bozukluğu meydana gelmesi ayrıca bazen omuza kadar yayılan ağrıdır.

Bu belirtiler, median sinirin el bileğinden ele geçiş oluşturduğu bölgede mevcut olan tünel içerisinde sıkışması sonrasında meydana gelir.Elin parmaklarına hareket sağlayan tendonların bir kısmı bu tünel içerisinde ilerler.

Hastalık fazla kilolular, alkol kullananlar, diyabet hastalığı ve damarsal rahatsızlıklarında normal durumlardan daha fazla oluşabilir.Hastalığa yatkın meslek grupları ise aktif araba kullananlar,marangozlar,elde bulaşık yıkayanlar,tenis ya da masa tenisi oynayanlar,fazla bilgisayar kullananlar kısacası el bileğini tekrarlayan şekilde hareketlerle uğraşanlar.Kadınlarda hamilelik döneminde de meydana gelebilir.Fakat geçici bir durumdan ibarettir.

Hastalığın tanısı için el bileğine refleks çekici ile vurulur. Kişinden el parmaklarında elektrik çarpması (şok) benzeri bir yanıt alınır. Bu Tinel bulgusudur. EMG testi ile de kesin tanı sağlanabilir.