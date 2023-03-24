Orucunu depremzedelerle birlikte açan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Ramazan’ın bereketi ve bolluğu Hatay'ın ve diğer afetzede illerinin üzerinde olsun inşallah. Tüm duam ve dileğim bir an önce bu yaraların sarılması” ifadelerini kullandı. Belediye tarafından Beylikdüzü’nde düzenlenen ve ilgiyle karşılanan Ramazan etkinlikleri ise ilk gününde her yaştan vatandaşı bir araya getirdi. Beylikdüzü Belediyesi tarafından Hatay İskenderun’da kurulan ve 3 binden fazla depremzedeye yuva olan çadır kentte ilk iftar yapıldı. Bölgeye giderek çadır kentin faaliyetlerini yerinde inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilk iftarını depremzedelerle birlikte yaptı. Başkan Çalık’ın yanı sıra CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da oruçlarını depremzedelerle birlikte açtı. Tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını dileyen Çalık, yemeğin ardından çadır kentteki vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Çalık, daha sonra İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı’yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Tüm duam ve dileğim bir an önce bu yaraların sarılması”

Depremin yaralarını sarmak için Beylikdüzü Belediyesi meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve Beylikdüzü muhtarlarının da bölgede olduğunu ifade eden Başkan Çalık, “Ramazanın ilk iftarını İskenderun’daki çadır kentimizde vatandaşlarımızla birlikte açtık. Burası acının üstüne kurulmuş bir Ramazan sofrası. Tüm duam ve dileğim bir an önce bu yaraların sarılması. Hatay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize, bu kadim topraklara emaneti. Umarım eskisinden daha güzel bir kent haline dönüşür. Ramazan'ın bereketi ve bolluğu Hatay'ın ve diğer afetzede illerinin üzerinde olsun inşallah. Hatay Büyükşehir Belediyemizin çok ciddi desteği ve katkısı var. Biz ne zaman desek ekiplerini buraya gönderiyor. Kendisine destekleri için teşekkür ediyorum. Umarım bu yaraları el birliğiyle hep birlikte saracağız. Paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla karşıladığımız mübarek Ramazan Ayı’nın ülkemize ve dünyaya sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Ramazan etkinliklerinin ilk gününe ilgi büyük oldu

Aynı zamanda belediyenin Beylikdüzü’nde düzenlediği Ramazan etkinlikleri de ilk gününde büyük ilgi gördü. Yakuplu Kent Ormanı ile Yakuplu Caddesi kesişiminde konumlanan Gezici Ramazan Kumpanyası, Hacivat ve Karagöz oyunu ile kukla gösterisinde her yaş grubundan vatandaşı bir araya getirdi. İftardan sonra ise Yaşam Vadisi’nde Neyzen Serkan Kamacı ve ekibinin “Neyler ve Defler” isimli tasavvuf konseri gerçekleşti. Gezici Ramazan Kumpanyası, 18.30’dan iftar saatine kadar her gün farklı bir mahallede olurken Yaşam Vadisi etkinlikleri 20.30’da başlayacak.