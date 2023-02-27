Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, TELE 1 ekranlarında yayınlanan “Haber 15” programına konuk oldu. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Beylikdüzü Kaymakamlığı iş birliğiyle “Beylikdüzü Milletimizle Tek Yürek” diyerek Hatay’da kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Çalık, Beylikdüzü Belediyesi’nin depremin ilk saatlerinden itibaren teyakkuza geçtiğini belirtti. Beylikdüzü’nde yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çalık, “Depremi öğrendiğimiz ilk saatlerden itibaren Beylikdüzü Kaymakamımızla birlikte Afet ve Acil Yönetim Merkezi’nde bir araya geldik. 06.30’da gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıda bölgede bir çadır kent kurmamız gerektiğini gördük. Yetkililerle temas kurarak İskenderun Limanı’nın karşı tarafında yaklaşık 44 dönümlük alana konuşlandık. İlk etapta Beylikdüzü Belediyesi’nin afet durumlarına karşı depolarda bulunan 450

çadırımızı hemen bölgeye sevk ettik. Ayrıca bölgedeki koordinasyonu sağlamak amacıyla da bir lojistik merkezi kurduk” şeklinde konuştu.

“Hatay’a 190 tır yardım malzemesi ve bin 300 den fazla çadır ulaştırdık” Yaşanan süreci kronolojik bir sıralamayla rapor haline getirdiklerini vurgulayan Başkan Çalık, “Deprem sürecinde ‘Beylikdüzü Tek yürek’ diyerek ilk yardım tırlarımızı depremin ilk gününde bölgeye gönderdik. İlk andan itibaren disiplinli bir şekilde koordinasyonu sağlayamaya çalıştık. Beylikdüzü’nde yaşayan komşularımız da bize güvendi ve on binlerce genç, yaşlı kadın ve çocuk bizlerle birlikte hareket etti. Beylikdüzü Kaymakamlığı iş birliğiyle şimdiye kadar Hatay’a 190 tır yardım ulaştırdık. Gönderdiğimiz tırları lojistik merkezimizde de biz karşıladık. Koordinasyonu üst düzeyde gerçekleştirdik. Bugüne kadar bin 300 den fazla çadırı da bölgeye sevk ettik. Aynı zamanda orada yaşam konteynerlerimiz da yer alıyor. Beylikdüzülü komşularımız şundan emin olsunlar ki bugünleri birlikte, el ele vererek aşacağız” ifadelerinde bulundu.

“Desteklerinden ötürü herkese yürekten teşekkür ediyorum” Beylikdüzü’ndeki tüm çalışmaların yanı sıra aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 992 gönüllünün de yürütülen tüm faaliyetlere destek vermek üzere deprem bölgesine gittiğini belirten Başkan Çalık, “Beylikdüzü Offroad Kamp ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri ile Beylikdüzü Motosiklet Grubu da gönüllü olarak çalışan bir diğer grup oldu. Ekipler, Beylikdüzü Belediyesi tarafından hazırlanan yardı malzemelerinin ulaşılması güç olan noktalara sevk edilmesini sağladı. Günlerce komşularımızın gönderdiği malzemeler sınır köylerine kadar ulaştırıldı. Desteklerinden ötürü herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkez,