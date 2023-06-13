Çakallarla Dans 6, 2 Aralık 2022 tarihinde sinemalarda gösterime giren ve Çakallarla Dans 5'in devam filmi olan bir komedi filmidir. İzleyiciler, Çakallarla Dans 6'nın hangi platformlarda izlenebileceğini merak etmektedir. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadığından, Çakallarla Dans 6'nın Netflix, Amazon veya Disney gibi platformlarda yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

Çakallarla Dans 6 filmini nasıl izleyebilirim?

Çakallarla Dans 6, şu anda sadece sinemalarda gösterilen bir film olup herhangi bir platformda yayınlanmamaktadır. İlk olarak 2 Aralık 2022 tarihinde vizyona girmiştir.

Çakallarla Dans 6 Netflix'e gelecek mi?

Çakallarla Dans 6 Netflix de yayınlanmamaktadır. Çakallarla Dans 6 şimdilik sadece sinemalarda var. Yakın zamanda dijital platformlara gelip gelmeyeceği noktasında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Çakallarla Dans 6 oyuncu kadrosunda kimler var?

Çakallarla Dans 6, Şevket Çoruh (Kayınço Gökhan), İlker Ayrık (Muhasebeci Servet), Timur Acar (Köfte Necmi), Murat Akkoyunlu (Del Piero Hikmet), Didem Balçın (Fatma), Hakan Bilgin (Hüseyin Abi), Ebru Cündübeyoğlu (Gorgeous), Nurettin Sönmez (Enrico), Ceyhun Yılmaz (Adem), Anıl Tetik, Elvan Dişli (Mary), Mine Kılıç ve Kemal Zeydan gibi oyunculardan oluşan bir komedi filmidir.