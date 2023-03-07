2 Ocak 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Çağla Şıkel, Azerbaycanlı babası tarafından Karslı, Çerkes annesi tarafından Adanalıdır. Berna adında bir ablası vardır.

Çağla Şıkel, eğitim hayatına 1985 yılında İstanbul’da Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu’nda başladı. İlkokul 4. sınıftan itibaren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda bale eğitimi aldı.

İlkokulu bitirdikten sonra 1990-1993 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda ortaokul eğitimini tamamladı.

1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda lise öğrenimini bitirip ardından 1997-1999 yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda lisans eğitimi aldı ve 1999 senesinde mezun oldu.

Çağla Şıkel, ilk kamera önü deneyimini 1996 yılında ‘Odessia’ adlı sinema filminde rol alarak yaşadı.

Çağla Şıkel 1.80 metre boyunda, 57 kilo ve oğlak burcudur.

ÇAĞLA ŞIKEL DİZİLERİ

2000 – Zehirli Çiçek

2004-2007 – Cennet Mahallesi (Sultan Erdağı)

2008 – Görgüsüzler (Sultan)

2008 – Avrupa Yakası (Melek)

2017 – Dostlar Mahallesi

2018 – Jet Sosyete (Konuk Oyuncu)

ÇAĞLA ŞIKEL TV PROGRAMLARI

* Aile Boyu

* Şehirler Yarışıyor

* İlle de Roman Olsun

* Her Şey Dahil

* Tabu

* Bugün Ne Giysem

2015 – Kız Tarafı Erkek Tarafı

2017 – Ben Söylerim

2018-2021 – Çağla ile Yeni Bir Gün

2020-2021 – Hepsi Benim

2021 – Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

ÇAĞLA ŞIKEL’İN OYNADIĞI KLİPLER

1996 – O’nun Vedası (Yaşar)

1998 – Çiçeklendim (Emel Müftüoğlu)

1998 – Benimle Evlenir misin? (Çelik)

2016 – Ölümsüz Aşklar (Alişan)

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