2 Ocak 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Çağla Şıkel, Azerbaycanlı babası tarafından Karslı, Çerkes annesi tarafından Adanalıdır. Berna adında bir ablası vardır.
Çağla Şıkel, eğitim hayatına 1985 yılında İstanbul’da Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu’nda başladı. İlkokul 4. sınıftan itibaren İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda bale eğitimi aldı.
İlkokulu bitirdikten sonra 1990-1993 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda ortaokul eğitimini tamamladı.
1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda lise öğrenimini bitirip ardından 1997-1999 yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda lisans eğitimi aldı ve 1999 senesinde mezun oldu.
Çağla Şıkel, ilk kamera önü deneyimini 1996 yılında ‘Odessia’ adlı sinema filminde rol alarak yaşadı.
Çağla Şıkel 1.80 metre boyunda, 57 kilo ve oğlak burcudur.
ÇAĞLA ŞIKEL DİZİLERİ
2000 – Zehirli Çiçek
2004-2007 – Cennet Mahallesi (Sultan Erdağı)
2008 – Görgüsüzler (Sultan)
2008 – Avrupa Yakası (Melek)
2017 – Dostlar Mahallesi
2018 – Jet Sosyete (Konuk Oyuncu)
ÇAĞLA ŞIKEL TV PROGRAMLARI
* Aile Boyu
* Şehirler Yarışıyor
* İlle de Roman Olsun
* Her Şey Dahil
* Tabu
* Bugün Ne Giysem
2015 – Kız Tarafı Erkek Tarafı
2017 – Ben Söylerim
2018-2021 – Çağla ile Yeni Bir Gün
2020-2021 – Hepsi Benim
2021 – Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
ÇAĞLA ŞIKEL’İN OYNADIĞI KLİPLER
1996 – O’nun Vedası (Yaşar)
1998 – Çiçeklendim (Emel Müftüoğlu)
1998 – Benimle Evlenir misin? (Çelik)
2016 – Ölümsüz Aşklar (Alişan)