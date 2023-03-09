FOX TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Çağla İle Yeni Bir Gün programında Çağla Şikel gözyaşlarına boğuldu.

Deprem anında nefes alış verişlerimizi nasıl kontrol etmeliyizi anlatan konuk Nefes Terapisti Neslihan Yavuzcan'ın , ""Deprem anında insanlar şoka giriyor işte tam o noktada önce bir nefes alıp kendimizi odaklamamız lazım. Ne yapmalıyım? Nasıl ulaşabilirim? diye düşünmemiz gerekir. Göçük altında kaldıysak nasıl hayatta kalabilirim? sözleri üzerine Çağla Şikel'in gözyaşları boğularak duygusal anlar yaşadı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi