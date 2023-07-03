Çağla Şıkel, bu yılın başında ünlü isimlerin avukatlığını yapan Nail Gönenli ile bir ilişkiye başlamıştı. Ancak bu mutlulukları pek uzun sürmedi. Partiye katıldıkları bir gecede başlayan ilişki, evlilik yolunda ilerlemesi beklenen bir ilişki olarak görülüyordu.

Aşk iddialarını sürekli yalanlamıştı

Çağla Şıkel, 2008 yılında şarkıcı Emre Altuğ ile evlenmiş ve bu evlilikten 2 oğlu dünyaya gelmişti. Ancak 2015 yılında Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra Çağla Şıkel, herhangi bir erkek arkadaşıyla görüntülenmemiş ve aşk haberlerini sürekli yalanlamıştı.

Sürpriz doğum günü aşklarını ortaya çıkarmıştı

Uzun süredir beraber olan Çağla Şıkel ve sevgilisi Nail Gönenli, son aylarda birlikte her yerde el ele görüntüleniyor. Çiftin ilişkileri, 9 Haziran'da Nail Gönenli'nin doğum gününde yapılan sürpriz kutlama ile daha da güçlendi. Çağla Şıkel, sevgilisinin doğum günü için özel bir kutlama hazırlamış ve Nail Gönenli, modelin çikolatalarla süslenmiş yaş günü pastasını kalp emojisiyle story sayfasında paylaşmıştı.