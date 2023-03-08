Netflix'te yayınlanacak 8 bölümlük Kübra dizisinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy’un partneri olan sürpriz isim belli oldu. OGB Pictures imzalı filmin Afşin Kum ’un devam olarak nitelendireceğimiz mini dizi'nin 6. bölümünde Ahsen Eroğlu katılacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yağmur ve Durul Taylan kardeşler tarafından çekilen 8 bölümlük dizide Çağatay Ulusoy'un ağabeyine hayat veren oyuncular da belli oldu. Genç neslin başarılı oyuncusu Arsen Eroğlu, Kübra takımına alındı. Eroğlu en son Netflix için Merve Kült ve Ayzekle One Night filmlerinde rol aldı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi