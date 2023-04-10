2 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacak olan başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Terzi dizisinin ilk fragmanı geldi. Kadrosunda Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül, Olgun Şimşek ve Salih Bademci'nin yer aldığı Netflix'te yayınlanacak olan Terzi dizisi yayın tarihi için gün sayıyor.

Dizinin Konusu?

Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi daha eklenir.

Genç ve yetenekli terzi Peyami, dedesinin ölümünden sonra herkesten gizlediği babasının sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalır. Bugüne dek uzak durduğu, çevresindeki herkesten gizlediği ne varsa yüzleşmek zorunda kalırken, geçmişin üzerindeki sır perdeleri de aralanır.

