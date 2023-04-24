Cities: Skylines II, Şehir Planlama Simülasyon Oyunlarına Yeni Bir Soluk Getiriyor

Rasim Ozan Kütühyalı Olay Olan Fotoğrafları Hakkında Konuştu!

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Geçmiş onunla yüzleştiğinde peşini bırakır. #Terzi , 2 Mayıs'ta sadece Netflix'te. pic.twitter.com/Di5JRyXbm3

Cem Karcı’nın yönetmenliğini, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın senaryosunu üstlendiği dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy yer alıyor. Dizide Ulusoy'a Salih Bademci, Olgun Şimşek ve Şifanur Gül gibi oyuncular eşlik ediyor.

TV yayın akışı 25 Nisan 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1

TV yayın akışı 25 Nisan 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1

Netflix Türkiye, gerçek bir hayat hikâyesinden esinlenen yeni dizisi ' Terzi 'nin tanıtım fragmanını yayınladı.