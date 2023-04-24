Netflix Türkiye, gerçek bir hayat hikâyesinden esinlenen yeni dizisi 'Terzi'nin tanıtım fragmanını yayınladı.
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Cem Karcı’nın yönetmenliğini, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın senaryosunu üstlendiği dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy yer alıyor. Dizide Ulusoy'a Salih Bademci, Olgun Şimşek ve Şifanur Gül gibi oyuncular eşlik ediyor.
Geçmiş onunla yüzleştiğinde peşini bırakır. #Terzi, 2 Mayıs'ta sadece Netflix'te. pic.twitter.com/Di5JRyXbm3— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) April 24, 2023
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi