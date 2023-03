Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümünde tamamladı. 2010 yılında Best Model of Turkey’de birinci seçildi. İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında Show TV’de yayınlanan ‘Adını Feriha Koydum’ dizisindeki Emir Sarrafoğlu karakteri ile yaşadı. 2013-2015 yılları arasında Star TV’de yayınlanan ‘Medcezir’ dizisinde başrol oynadı. 2018-2020 yılları arasında Netflix’in ilk yerli yapımı olan ‘Hakan: Muhafız’ dizisinde Hakan Demir karakterini canlandırdı. 2021 yılında yine Netflix projesi olan ‘Kağıttan Hayatlar’ adlı yerli filmin başrolünde yer aldı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı. Galatasaray taraftarıdır. Çağatay Ulusoy 1.84 metre boyunda, 81 kilo ve terazi burcudur.

ÇAĞATAY ULUSOY DİZİLERİ

2009-2010 – Arka Sokaklar (Figüran)

2011-2012 – Adını Feriha Koydum (Emir Sarrafoğlu)

2012 – Eve Düşen Yıldırım (Konuk oyuncu)

2012 – Emir’in Yolu (Emir Sarrafoğlu)

2013-2015 – Medcezir (Yaman Koper)

2016-2017 – İçerde (Sarp Yılmaz)

2018-2020 – Hakan: Muhafız (Hakan Demir)

2020 – Menajerimi Ara (Kendisi)

2021 – Yeşilçam (Semih)

ÇAĞATAY ULUSOY FİLMLERİ

2010 – Recep İvedik 3 (Dansçı)

2011 – Anadolu Kartalları (Ahmet Onur)

2012 – Paranoya (Kendisi)

2015 – Delibal (Barış Ayaz)

2021 – Kağıttan Hayatlar (Mehmet)

ÖDÜLLERİ

2010 Best Model of Turkey

2011 ATV Prestij Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Oyuncu

2011 Magazinci.com Yılın En İyileri Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu

2013 Oyuncular Sitesi – Yeni Sezon Prestij Anketler En İyi Erkek Oyuncu Medcezir

2013 19. Siyaset Dergisi Ödülleri Yılın TV Erkek Oyuncusu

2014 5. Elle Stil Ödülleri Yılın En Stil Sahibi Erkek Oyuncusu

2014 5. Quality of Magazine Dergisi Ödülleri En Quality Erkek Oyuncu

2014 Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri En İyi Drama Erkek Oyuncusu

2014 Karadeniz Teknik Üniversitesi Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu

2014 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu

2014 Schwarzkopf Professional Ödülleri Yılın Fenomeni Kazandı

2015 Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Kazandı

2015 Arel Üniversitesi 4. Medya Ödülleri En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu

2015 MGD 21. Altın Objektif Ödülleri En İyi Drama Erkek Oyuncusu

2015 Ege Üniversitesi 4. Medya Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu

2015 42. Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu

2017 15. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri En Beğenilen Erkek Film Oyuncusu Delibal

2017 12. İTÜ Makinistanbul Medya, Sanat ve Spor Ödülleri Yılın Erkek Dizi Oyuncusu

2018 GQ Moty by Clear 2018 Ödülleri En İyi İnternet Dizi Oyuncusu

