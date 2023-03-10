Eğitim-İş Sendikası Bursa Şubesi, Bursa'daki meslek liselerinde üretildiği belirtilen çadırların Gaziantep’ten satın alınarak Bursa’ya gönderildiği, Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılarak üzerlerine MEB logoları yapıştırıldıktan sonra yeniden paketlenerek TIR'larla deprem bölgesine gönderildiğini açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bakanlığımızca, yaklaşık bir ay önce hem eski Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki diğer bazı personel hakkında iki ayrı inceleme ve soruşturma başlatılmıştır” denildi.

NE OLMUŞTU?

Eğitim-İş Bursa yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından deprem bölgelerine gönderilmek üzere mesleki ve teknik liselerde çadır ve uyku tulumu üretimi yapıldığına ilişkin tanıtımların gerçek dışı olduğunu, deprem bölgesindeki çadırların satın alınarak Bursa’ya getirildiğini ve burada MEB logoları basılan malzemelerin tekrar deprem bölgesine gönderildiği iddia edilmişti. Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy "Milli Eğitim Bakanlığı barınma ihtiyacının acil olduğu Hatay ve Kahramanmaraş illerine 1,5 saatlik mesafedeki Gaziantep’ten satın aldığı çadırları kısa sürede bölgeye sevk etmek yerine logo bastırmak için Bursa’ya göndermiş, bu yolla hem zaman kaybedilmiş hem de yüz binlerce liralık kamu zararına neden olunmuştur" demişti. İddialar arasında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bir Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve altı personelin açığa alınarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı ve önceki İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür’ün görevden alınmadığı, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirildiği de yer almıştı.