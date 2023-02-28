Beylikdüzü Belediyesi, Hatay İskenderun’daki çadır kentte yaşayan depremzede çocukların yaşadığı sürecin tramvaya dönüşmemesi ve kronikleşmemesi için psikolojik destek veriyor.

Yaptıkları grup çalışmalarında, danslarda, çizimlerde ve atölye çalışmalarında çocukların durumlarını gözlemleyen uzman psikologlar uygun psikososyal ilk yardım çalışmalarını yürütüyor.

Beylikdüzü Belediyesi, Hatay İskenderun’daki çadır kentte kurduğu çocuk oyun alanı ve gezici kütüphane ile depremin yıkıcı etkisinin çocuklarda yarattığı travmaları en aza indirmeyi hedefliyor. Tiyatro, sinema, kukla gösterileri gibi sosyal aktivitelere katılan çocuklar, uzman psikologların da desteğiyle bir nebze de olsa depremin etkisinden kurtuluyor.

“Çocukların yüzü gülsün diye”

Çocukların yüzlerinin yeniden gülmesini sağlamak ve bu süreci psikolojik olarak da en az hasarla atlatmak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Beylikdüzü Belediyesi uzman klinik psikologlarından Aslı Hilal Çiftçi, “Çadır kentimizde oluşturduğumuz alanlarda çocukların yanı sıra yetişkinlere de destek veriyoruz.

Çocuk, öfke tepkisi gösterdiğinde ya da ağladığında onların da nasıl sakinleştireceğini bilmesi gerekiyor” diye konuştu. Yaptıkları grup çalışmalarında, danslarda, çizimlerde ve atölye çalışmalarında çocukların durumlarını gözlemleyip ona göre bireysel görüşmeler de gerçekleştirdiklerini söyleyen Çiftçi, “Bireysel görüşmelerde rahatlama egzersizleri yapıyoruz. Şu an hâlâ bitmeyen bir süreç var. Kriz dönemindeyiz. Aslında psikososyal ilk yardımdan bahsediyoruz. Bunun çocuklarda tramvaya dönüşmemesi, kronikleşmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi