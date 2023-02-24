Depremden etkilenen vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek ve hijyen açısından tedbir almak için duş ve tuvaletler faaliyete geçirildi. Bununla birlikte aydınlatma ve alt yapı çalışmaları da tamamlanarak çadırlara elektrik verilmeye başlandı. Beylikdüzü Belediyesi’nin, Beylikdüzü Kaymakamlığı iş birliğiyle Hatay İskenderun’da kurduğu çadır kentteki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 866 çadırın bulunduğu ve 3 bine yakın depremzedenin yaşadığı çadır kentteki vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek ve hijyen açısından tedbir almak için duş ve tuvaletler faaliyete geçirildi. Depremden etkilenen vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermek için bir yandan tüm alan düzenli olarak temizlenirken bir yandan da elektrik ve aydınlatma çalışmaları devam etti. Çadır kentteki elektrik aksamlarının sağlıklı şekilde çalışabilmesi için yeni bağlantılar oluşturma ve bağlantı iyileştirme çalışmaları yapıldı. Aynı zamanda, çift taraflı trafolar kurularak elektrik direkleri dikildi. Böylelikle alanın aydınlatılması sağlanırken çadırlara da elektrik verilmeye başlandı. Depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor Afetzedelerin güvenli konutlara geçene kadarki sürede yaşam koşullarını iyileştirmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Yemekhaneden revire, soğuk hava deposundan, çocuk oyun alanına kadar Hatay İskenderun’daki çadır kentimizde,

depremzede vatandaşlarımızın yanındayız. Burada yaşayan 3 bine yakın vatandaşımızın şartlarını iyileştirmek için ekiplerimiz tüm gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. Çadır kentimizdeki tuvalet ve duşlarımızı hazır hale getirerek hijyen sorununu çözdük. Ayrıca AFAD ve Beylikdüzü Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen alt yapı çalışmaları da tamamlandı. Bu sayede alanın aydınlatılması sağlanırken çadırlara da elektrik verilmeye başlandı. Afet bölgesindeki çadır kentimizde kalan depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ