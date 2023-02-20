3 bine yakın insanın yaşamını sürdürdüğü çadırkente şimdiye kadar 4’ü sahra olmak üzere 866 adet çadır ulaştırılırken 450 çadırın dasevkiyatı yapıldı. Mutfak, yemekhane, yaşam konteynerleri, revir, çocuk alanı, tuvalet ve duş bulunan alanda güvenlik, aydınlatma ve gerekli alt yapı çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Hatay’a şimdiye kadar 184 yardım tırı ulaştırdıklarını ifade edenBeylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bir yandan çadır kentimizdeki çalışmaları yürütüyor bir yandan da ilçemizden afet bölgesine dayanışma köprülerikurmaya devam ediyoruz. Bugünleri birlikte, el ele vererek aşacağız” dedi.Beylikdüzü Belediyesi’nin, Beylikdüzü Kaymakamlığı iş birliğiyle Hatay’da hayata geçirdiği çadır kentte yaşam devam ediyor. AFAD tarafından İskenderun Limanı’nın karşısında gösterilen 70 dönümlük alanın 44 dönümlük ilk etabına, 4’ü sahra çadırı olmak üzere 866 adet çadır ulaştırıldı. Buna ilave olarak 450 çadırın da sevkiyatı gerçekleştirildi. Civar il ve ilçelere de ihtiyaç duyulması durumunda ulaştırılan çadırlar ile birlikte 46 ev tipi konteyner da bölgeye sevk edildi. 3 bine yakın depremzedenin yaşamını sürdürdüğü çadır kentte; mutfak, yemekhane, yaşam konteynerleri, çocuk alanı, çadırlar, sanayi tipi jeneratör, revir, akaryakıt deposu, 31 adet duş konteyneri, 15 adet seyyar tuvalet, 17 adet su deposu ve 59 adet WC konteyneri yer alıyor. Bunun yanı sıra belediye tarafından bölgeye ulaşan sahra çadırlarından birinin içerisine endüstriyel mutfak kuruluyor. Günlük 15 bin kişilik yemeğin çıkarılabileceği mutfak ile çadır kent dışındaki vatandaşlara da yemek desteği verilebilecek. Bir diğer sahra çadırı ise bireysel çadır sağlanamayanların soğuktan korunması için kullanıma açılacak. Çeşitli ikramların da yapılacağı çadırda ayrıca vatandaşlara ısınabilecekleri bir alan oluşturulacak.

Altyapı çalışmaları devam ediyor

Öte yandan belediye tarafından ilk etapta elektrik için 49 adet jeneratör, aydınlatma içinse 7 bin 720 projektör bölgeye sevk edildi. Vatandaşların telefonlarını şarj edebilmeleri adına İSBAK’ın güneş enerjili şarj istasyonu da alanda konumlandırıldı. Çadır kente ayrıca, GSM operatörleriyle yapılan iş birliği sonucu mobil baz istasyonu getirildi. Bununla birlikte çift taraflı trafoların kurulmasının ardından elektrik direkleri dikildi. Böylelikle alanın aydınlatılması sağlanırken çadırlara da elektrik verilecek.

Kesintisiz sağlık hizmeti

Yapılan çalışmalar kapsamında ayrıca; muayene, tetkik, tahlil ve tedavi için bir konteyner revir haline getirildi. Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile gönüllü sağlık çalışanları bu alanda depremzedelere kesintisiz sağlık hizmeti veriyor. Bir yandan da çadırlar tek tek gezilerek özellikle olası salgın hastalıklara yönelik bilgilendirmeler yapılıyor. Yaşanılan travmanın etkilerini azaltmak adına da uzman psikologlar depremzedelere psikolojik destek sağlıyor.

Alan daha fonksiyonel ve güvenli hale getirildi

Çadır kenti daha yapısal bir görüntüye kavuşturmak için de aralıksız çalışan belediye ekipleri, alanı güvenli bir hale getirmek için çitlerle çevirdi. Yağmalama ve güvenlik sorunlarının önüne geçilmek adına bir konteyner, nizamiye kapısı olarak jandarmanın kullanımına sunuldu. Bunun yanı sıra lojistik depo olarak kullanılan 2 adet sahra çadırında profesyonel bir raf sistemi uygulandı. Bu özel sistem ile depolama alanları daha fonksiyonel bir hale getirilerek bölgeye ulaşan yardımların ayrıştırması kolaylaştırıldı. Beylikdüzü Belediyesi aynı zamanda, çadır kent içerisinde bulunan depremzedeleri kayıt altına alabilmek ve kamu kurumlarıyla da bilgilerini paylaşabilmek adına bir sistem geliştirdi. Alandaki çadırların her biri numaralandırılarak içerisinde yaşayan vatandaşların kimlik ve ikamet bilgileri, varsa kronik hastalıkları kayıt altına alındı. Böylelikle vatandaşlar çadır kentte kalan yakınlarına kolaylıkla ulaşabilecek.

Afet bölgesine 184 tır yardım ulaştırıldı

Depremin olduğu ilk andan itibaren plan ve program dâhilinde hareket ettiklerini ifade eden Beylikdüzü

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bir yandan Hatay’daki çadır kentimizde çalışmalarımızı yürütüyor

diğer yandan da ilçemizden afet bölgesine dayanışma köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Beylikdüzü

Kaymakamlığı iş birliğiyle şimdiye kadar Hatay’a 184 tır yardım ulaştırdık. Bununla birlikte İskenderun’daki çadır kentimize doğru yeni kafilemiz de yola çıktı. Şimdiye kadar belediye çalışanlarımızın da olduğu 974 gönüllümüzü afet bölgesine ulaştırdık. İlk günden itibaren komşularımız, güzel enerjileriyle ellerinde avuçlarında ne varsa getirdi. Bizler de afet bölgesine ulaştırdık. Beylikdüzülü komşularımız şundan emin olsunlar ki en güzel enerjimizle afet bölgesindeyiz. Bugünleri birlikte, el ele vererek aşacağız” şeklinde konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ