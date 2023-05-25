''Çadır fiyatları ne kadar? 2023 çadır fiyatları'' ne kadar oldu sorusu internet üzerinden aratılmayı sürdürüyor. Havaların ısınmasıyla birlilkte tatil yapmak isteyen vatandaşlar, otel fiyatlarına baktıktan sonra rotasını kamp aktivitesine çevirdi. Artan fiyatlar sonrası daha ucuz yollu tatil planı yapan vatandaşlar internetten çadır ve yatak fiyatlarını araştırmayı sürüyor. Peki 2023 yılında güncel çadır fiyatları kaç TL oldu? Yenigün Gazetesi olarak sizler için derledik. İşte detaylar...

Nasıl bir çadır tercih edilmelidir?

Kamp yapacak olanlar için önemli bir konu olan çadır içi düzenleme ve eşya muhafaza etme konusu, kişi başına 2,5 metrekare alan önerisiyle bir kez daha gündeme geldi. Kamp severlerin doğa ile iç içe geçirdikleri zamanlarda, çadırda yer sorunu yaşamamak ve kullanışlı bir ortam oluşturabilmek için bu öneri dikkate alınması gereken bir detay haline geldi.

Çadırda kalacak kişi sayısı ve süre gibi faktörler göz önüne alınarak yapılan bu öneri, hem konforlu bir kamp deneyimi sağlamak hem de eşyaları düzenli bir şekilde muhafaza etmek amacıyla ortaya çıktı. Çadırın, her bir kişi için en az 2,5 metrekare alan sağlaması tavsiye ediliyor. Böylece kişiler rahatça hareket edebilir, uyku düzenlerini koruyabilir ve eşyalarını düzenli bir şekilde yerleştirebilirler.

Çadır içinde muhafaza edilecek eşyaların belirlenmesi de önem taşıyor. Genellikle uyku tulumları, matlar, kişisel eşyalar ve bazı küçük malzemeler çadır içinde saklanırken, büyük eşyalar, yiyecekler ve diğer malzemeler için çadır dışında depolama alanları kullanılabilir. Bu şekilde çadır içindeki alan daha verimli bir şekilde kullanılarak konfor artırılabilir.

Ayrıca kamp yapılacak sürenin de göz önünde bulundurulması gerekiyor. Uzun süreli kamp yapılacaksa yiyecek ve içecek stokları, temizlik malzemeleri ve kişisel eşyaların yanı sıra ekstra eşyaların da düşünülmesi önemli olabilir.

Kamp yapacak olanlar, kişi başına 2,5 metrekare alan önerisiyle çadırda muhafaza edilecek eşyaları, kaç kişiyle kalacaklarını ve kamp yapacakları süreyi dikkate alarak çadır seçimini yapabilirler. Eşyaların kompakt bir şekilde düzenlenmesi ve depolama alanlarının etkin bir şekilde kullanılması da çadır içindeki düzeni optimize etmek için faydalı bir yöntem olabilir.

Sonuç olarak, doğa ile iç içe kamp yaparken, kişi başına düşen alanın ve çadır içindeki eşyaların düzenli bir şekilde muhafaza edilmesi önemlidir. Kişi başına 2,5 metrekare alan önerisi, kamp severlere daha konforlu ve kullanışlı bir ortam.

Çadır alırken nelere dikkat edilmeli?

Mevsim ve hava koşulları

Çadırda kalacak kişi sayısı

Çadırın sırt çantasında taşınacağı süre.

Yanınıza alacağınız ekstra malzemeler.

Çadır havalandırması

Kapı sayısı

Çadır üretiminde kullanılan malzeme kalitesi.

İki kişilik çadır kaç metrekare?

Çadır seçerken, kişi başına düşen alanın önemli olduğu kadar, iki kişilik çadırlar için belirlenen standart ölçüler de dikkate alınmalıdır. Bu ölçüler, uyku tulumu ve uyku matı gibi ekipmanların boyutlarına göre ayarlanır. İki kişilik çadır modelleri genellikle 130 x 210 cm gibi bir ölçüye sahiptir.

Dama Kamp Alanı, Saroz Körfezi

Ağva Kilimli Koyu Kamp Alanı

Ömerli Barajı Kamp Yeri

Esenceli Köyü Kamp Alanı, Şile

Belgrad Ormanı Kamp Alanı, Sarıyer

Hacıllı Köyü Ve Şelalesi Kamp Alanı, Şile

Polonezköy Tabiat Parkı Kamp Alanı, Beykoz

Darlık Barajı Kamp Alanı, Şile

Korsan Koyu, Çatalca

Malatra Koyu Kamp Alanı, Çatalca

Karacaköy Göleti Kamp Alanı, Şile

Alacalı Camping Pansiyon, Şile

Sahil Kamp İstanbul, Şile

Kumköy Kilyos Kamp Alanı, Sarıyer

Woody Ville Kamp Alanı, Şile

Çilingöz Ormanı Tabiat Parkı Kamp Alanı, Çatalca

Marmaracık Koyu Tabiat Kamp Alanı, Sarıyer

Madam Martha Koyu, Burgazada

Ağva Greenpark Camping, Şile

Semizkum Mocamp Kamp Alanı, Silivri

Riva Elmas Burnu Plajı Kamp Alanı, Beykoz

Fava Camp, Çekmeköy

Danamandıra Tabiat Parkı Kamp Alanı, Silivri

Seferoğulları Camping Kamp Alanı, Şile

TÜRKİYE'DE KAMP YAPILACAK YERLER?

1 - Yedigöller Milli Parkı, Bolu

2 - İnbükü Orman Kampı, Marmaris-Muğla

3 - Kelebekler Vadisi, Ölüdeniz-Fethiye

4 - Yazılı Kanyon, Isparta

5 - Köprülü Kanyon, Antalya

6 - Akyaka - Gökova Orman Kampı, Gökova

7 - İğneada Longoz Ormanları, Kırklareli

8 - Nemrut Dağı Milli Parkı, Adıyaman

9 - Bafa Gölü, Milas-Muğla

10 - Salda Gölü, Burdur

11 - Kömür Limanı, Saros Körfezi-Çanakkale

12 - Torkul Gölü, Düzce

13 - Kaş, Antalya

14 - Çamardı - Aladağlar, Niğde

15 - Kabak Koyu, Fethiye

16 - Kaçkarlar, Rize

17 - Borçka Karagöl, Artvin

18 - Adrasan, Antalya

19- Gökçetepe Tabiat Parkı, Edirne