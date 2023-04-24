C1E Sınıfı Ehliyet Nedir?

C1E sınıfı ehliyet; C1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılmasına imkan verilen araçlara takılan ve yük ağırlığı olarak minimum 750 kg olan römorkları kapsamaktadır. Yarı römorklarda ise katar ağırlığı 12 bin kilogramı aşmayan bileşik araçlar olması gerekmektedir.

C1E sürücü belgesi için bazı özel koşullar öne sürülmüştür. En önemlisi ise deneyim sahibi olmaktır. Dolayısıyla öncesinde C1 sınıfı ehliyete sahip olmak şart koşulmuştur.

Yoksa C1E sınıfı ehliyet almak mümkün olmayacaktır. Ek olarak kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Geçerlilik süresi ise C1E sınıf ehliyet için bir diğer özel kuraldır. Bu anlamda ehliyetin geçerlilik süresi 5 yıl olmaktadır.

C1E Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

C1E sınıfına ait ehliyet türünde geniş kapsamlı bir sistem mevcuttur. Dolayısıyla C1E sınıfı sürücü belgesine sahip bireyler aynı zamanda B, BE, B1, C1 F ve M sınıfındaki ehliyetlerin yetkin olduğu araçları da kullanabilmektedir. C1E sınıfı ehliyeti olanların aşağıdaki araçları kullanma konusunda yetkileri vardır.

-Traktör

-3500 ile 7500 kg arasında ağırlığı olan kamyonet ve çekicilere takılan, yük ağırlığı ise minimum 750 kg olan römorklar ya da yarı römorklar

-Otomobil

-En fazla 400 kg ağırlığı olan, motor gücü ise maksimum 15 kW olan dört tekerli motorlar

-Motor bisiklet

C1E Sınıfı Ehliyet Alma Şartları Nelerdir?

-C1 sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak gerekir.

-Mevcut ehliyetin süresi bir şekilde geri alınmış olmaması gerekir.

-18 yaşını bitirmiş olmak gerekir.

-Eğitim seviyesinin en az ilkokul mezunu şeklinde olması gerekir.

-Resmi ehliyet sınavlarını geçebilmek gerekir.

-Ehliyet sahibi olmaya engel bir sağlık sorununun olmaması gerekir.

C1E Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı

C1E sınıfı sürücü belgesine sahip olabilmek için bazı şartların zorunluluğu bulunmaktadır. Eğer C1E sürücü belgesi almak istiyorsanız öncelikle en az C1 sürücü belgesine sahip olmanız gerekmektedir. Ayrıca C1E sınıfı sürücü belgesinde bir de yaş şartı bulunmaktadır. 18 yaş C1E sürücü belgesi sahip olmak için yeterlidir. Gerekli şartları ve belgeleri sunarak C1E sınıfı ehliyet alabilmek için teorik sınava girmek zorunluluğu yoktur. Ancak direksiyon sınavına girmek ve başarılı olmak gerekmektedir.

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