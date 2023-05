C vitamini; vücudun kan damarları, kıkırdaklar, kaslar ve kemiklerdeki kolajeni oluşturmak için ihtiyaç duyduğu suda çözünen önemli bir vitamindir. Ispanak, brokoli, maydanoz, bezelye, karnabahar, yeşil ve kırmızı biber, Brüksel lahanası, domates, portakal, kavun, limon, greyfurt, kivi, çilek gibi C vitamininden zengin sebze ve meyvelerin yetersiz alınması C vitamini eksikliğinin en büyük nedenidir. C vitamininin en çok bilinen faydalarından biri, bağışıklık sistemi üzerindeki güçlendirici etkisidir. Vitamin C, bağışıklık sisteminin temel elemanları olan beyaz kan hücrelerinin üretimine katkıda bulunur. Vücudun zararlı mikroorganizmalarla savaşındaki en önemli hücreler olan lenfosit ve fagositlerin sayısının artması, enfeksiyon hastalıkları açısından koruyucudur.

C Vitamini Eksikliği Belirtileri

-Sık sık soğuk algınlığı, grip ve nezle geçirmek

-Yaraların geç iyileşmesi

-Diş eti kanamaları

-Saç dökülmesi ve kepek sorunu

C Vitamini Eksikliği Teşhisi Nasıl Yapılır?

C vitamini eksikliği teşhisi, genellikle cilt veya diş eti belirtileri olan bir hastada klinik olarak yapılır. C vitamini eksikliği olduğunu düşünen kişiye doktor tarafından bazı sorular sorulur ve daha sonra kan testi istenir, tam kan sayımı yapılır. Test sonuçlarına göre doktor gerekli tedaviyi sizin için değerlendirecektir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ