C Sınıfı Ehliyeti Olanlar Hangi Araçları Kullanır?

C sınıfı ehliyetleri 4 ayrı kola ayrılmıştır. Bunlar; C, C1, C1E ve CE sınıfları olmaktadır. Bu ehliyetlerin kullanabilecekleri araçlar ise şunlardır:

-C sınıfına ait olan ehliyetle, kamyon ve çekiciler kullanılmaktadır.

-C1 sınıfına ait olan ehliyetle, 7,5 tona kadar olan kamyon ve çekiciler kullanılabilmektedir.

-C1E sınıfına ait olan ehliyetlerle, 12 tona kadar olan kamyon ve çekiciler kullanabilmektedir.

-CE sınıfına ait olan ehliyetlerle, römorklu kamyon ve çekiciler ile tırlar kullanabilmektedir.

C Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Şartları Nelerdir?

C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan ilki yaş sınırı olmaktadır. C sınıfına ait belgelerden birisine sahip olmak için aranılan yaş sınırı 21 olmaktadır. C sınıfı ehliyete sahip olmak için aranılan ikinci şart ise deneyim şartı olmaktadır. Deneyim şartı ise, C sınıfı almak isteyen sürücünün daha öncesinde B sınıfı sürücü belgesine sahip olması demektir. B sınıfı sürücü belgesi ise en az 18 ay süre ile kullanılmış olması gerekmektedir. Bunlar dışındaki şartlar ise,

-Sürücü belgesinin süresiz olarak geri alınmış olmaması gerekir.

-Gerekli ehliyet sınavlarını başarı ile tamamlamak gerekir.

-Ehliyet almaya engel bir sağlık sorununa sahip olmamak gerekir.

-En az ilkokul mezunu olmak gerekir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ