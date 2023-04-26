Bölgeye olan bağlılığımız sarsılmaz bir şekilde devam ediyor. Bybit ve Türkiye’deki kripto topluluğunun geleceği beni heyecanlandırıyor." Bybit Kurucu Ortağı ve Ceo’su Ben Zhou

Geçtiğimiz hafta, dünyanın en çok ziyaret edilen kripto üçüncü borsası Bybit'in kurucu ortağı ve CEO'su Ben Zhou, bölgedeki kripto adaptasyonunu desteklemek ve sürdürülebilir büyümeyi geliştirme konularını görüşmek için iş ortakları, yeni kurulan şirketler ve müşterilerle bir araya gelmek için Türkiye'yi ziyaret etti. Zhou, Bybit ekibinin görüşmelerden elde edilen bilgileri Bybit'in sunduğu hizmetleri daha iyi hale getirmek için kullanacağını söyledi.

Bybit, platformunun güvenilirliğini ve sağlamlığını vurgularken, yeni kullanıcılar kazanmaya odaklanarak Türkiye'deki varlığını genişletiyor. Türkiye’de kullanıcılar için güven en önemli öncelik olduğu için şirket Dinle, Önemse ve Geliştir ilkelerini güçlendirmeye yönelik somut adımlar atıyor.

Zhou, Türkiye ziyareti ile ilgili, "Küresel bir borsa olarak Bybit, kripto para birimlerinin benimsenmesini sağlamada yerel toplulukların önemini anlıyor. Türkiye kripto için stratejik bir pazar haline geldi ve biz de Türkiye’de topluluk kuran ve yerel bir ekip oluşturan ilk küresel borsalar arasındayız."

Türkiye'de halkın tasarruf ve kazanç araçlarını çeşitlendirmesiyle birlikte son yıllarda kripto para kullanımında önemli bir artış görüldü.

Zhou, Bybit'i "güven unsuru", üstün bir kullanıcı deneyimi ve "hızlı iletişim" olarak değerlendiren müşteriler ve sektörün önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Şeffaflığı temel politikası haline getiren Bybit, uyum ve güvenliği sağlamak için düzenleyici kurumlarla birlikte çalışmaya kararlı.

Zhou ile görüşen iş ortaklarının birçoğunun gündeminde fonların güvenliği vardı ve Bybit'in çok seviyeli kimlik doğrulama protokolleri, dolandırıcılıkla mücadele sistemleri ve 7/24 rezerv kanıtı hakkında daha fazla bilgi edinmek konusunda istekliydiler. Bybit, Türkiye’de kullanıcıların kripto ve itibari para bakiyeleri arasında geçiş yapmalarına olanak tanıyan güvenli araç seçeneklerini de genişletiyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ