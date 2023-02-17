Bu ürünler içerisinde kullanıcıların arbitraj fırsatlarından ve yüksek volatilite dalgalarından en iyi şekilde yararlanabilecekleri, 7/24 açık kripto piyasaları için son derece uygun olan işlem botları da bulunuyor. Bunlara ek olarak 30.000 Bybit yatırımcısının 10.000 uzman yatırımcının hamlelerini anında kopyalayabildiği gelişmiş Copy Trading ürünü de bulunuyor.

Geride bıraktığımız yılın son çeyreğinde kripto ekosisteminin geneliyle benzer bir dönemdem geçen Bybit, yakın zamanda CryptoCompare’deki uzmanların dijital varlıklar üzerine yayınladıkları rapora göre alım-satım hacmini %50’nin üzerinde artırmayı başardı . Aynı raporda, ayı piyasasına rağmen Bybit’in 2022’nin her çeyreğinde genel büyümesini artırdığına da yer verildi.

Söz konusu büyüme göstergesinin başka bir sebebi de Bybit’in oldukça üst düzey kurumsal müşterilerle imza attığı iş ortaklıkları. 2022 yılının dördüncü çeyreğinde kullanıma sunulan Bybit’in piyasa yapıcı destek fonu tamamen tamamlandı ve katılımlar 140 milyon dolara ulaştı. Bybit, ocak ayında broker’lara yönelik olarak sektördeki ilk %100 iade programını da kullanıma sundu.

CEO Ben Zhou, son derece dirençli bir ekosistem inşa etme ve uzun vadeli büyüme hızı konusunda düşüncelerini paylaştı. Zhou, “Yatırımcılar ve geliştiriciler arasında sakinliğin hakim olduğu, piyasa döngüsünün son derece ilginç bir döneminde yer alıyoruz. Bybit olarak, gelecekte yaşanabilecek olumsuzluklarla mücadele edebilme yeteneğimize güvenmekle kalmıyoruz, zorlu piyasa koşullarından çok daha güçlü çıkmak için ayı piyasasından sunulan fırsatları da kullanabileceğimizi kanıtlamış oluyoruz.Yeni fikirler genellikle yanlış anlamalardan doğar.” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Kazançlarla dolu fırsatlar yalnızca boğa piyasalarında görülmez. Rasyonel yatırımcılar fiyat hareketlerinden, yani volatiliteden de kâr elde edebilirler. Vadeli İşlemler yatırımcılara, zamanla basit spot fiyatı farklılıklarının ötesinde kârlarını realize etmeleri ve risklerini azaltmaları için araçlar sunuyor.

Piyasa koşulları ve yorumlar nasıl olursa olsun, teknoloji konusundaki birikimimizi ve geniş kitleler tarafından benimsenmeye hazır altyapımızı daha da güçlendirerek sessiz ve derinden büyümenin temellerini attığımıza inanıyoruz. Perakende yatırımcıları kriptodaki fırsatlara bağlayan köprü ve Web3’e açılan kapı olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

Zhou, uzun vadede geniş kitlelerin kriptoya adım atacağına inanıyor. “Bu teknolojinin temelinde merkeziyetsizlik var, değişmezlik ve kontrole tabi olmama var. Bu özellikler, finans sistemlerinde devrim yaratacak.” diyen Zhou şöyle devam etti: “İşte bu nedenle, merkeziyetsiz finans dünyasının avantajlarından kolayca yararlanabilmelerini sağlamak üzere müşterilerimize yönelik kullanımı kolay ürünler geliştirmek için canla, başla çalışıyoruz.”

Bu misyonun bir parçası olarak Bybit, kısa süre önce Kripto Yatırımcılarının Okuryazarlık Raporu’nu çıkarmıştı. Söz konusu rapor, kripto yatırımcılarının oluşturduğu topluluğun eğitim ihtiyaçlarını ve kripto sektörünün bu yatırımcılara nasıl daha iyi hizmet sunabileceğini anlamak için oldukça önemli bir adımdı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi