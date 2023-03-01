Boğaziçi Ventures oyun ve yeni teknolojiler alanında sahip olduğu uzun yılların tecrübe ve uzmanlığını bu yeni fona aktarıyor. Girişim sermayesi fon yönetimi tecrübesi ile birleşen oyun ve teknoloji sektörleri tecrübesi ile sadece finansallara bakmadan, oyunun kurallarına

hakim bir şekilde geleceği şekillendirecek ve teknolojinin etkisi ile büyüme yaşayacak oyun ve teknoloji şirketleri hisselerini bu fona özel terzi işi seçiliyor. Geleceği şekillendirecek teknolojiler, teknolojinin etkisi ile büyüme yaşayacak sektörler, oyun sektörünü dönüştürecek yıkıcı teknolojiler, başarılı olacak oyun şirketleri ve oyun sektörünün güncel gündemleri bu fona hisseler seçilirken uzmanlığımızı yansıtarak değerlendirme yaptığımız kriterlerden sadece birkaçı. Ve bu soruların doğru yanıtları değer yaratacak yatırım fırsatı olarak Bv Portföy Oyun ve Teknoloji Değişken Fonunda yatırımcılara sunuluyor.

BV Portföy Oyun ve Teknoloji Değişken Fonu stratejik olarak, yerli ve yabancı, yenilikçi, yıkıcı, değer yaratan dijital oyun ve teknolojilerine yatırım yapacaktır. Mobil, konsol ve PC oyunu geliştiren; oyun sektörünün içerisinde yer alan ekosistem katılımcıları fonun yatırım odağındadır. Oyun sektörünün gelecekte evrilmesini beklenen Web 3.0 alanında teknoloji üretme potansiyeli yüksek olan şirketler de fonun yatırım stratejisi içinde yer alacaktır.

Geleceğin teknolojilerini bugünden tasarlayan yerli ve yabancı şirketlere yapılacak yatırımlarla yatırımcılar için farklı yatırım ürünleri tasarlamayı amaçlayan BV Portföy, yapacağı tüm yatırımlarda yatırımcılarının haklarını koruma bilincindedir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi