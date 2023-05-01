-Buzdolaplarının verimli kullanılmasında düzenli bakım esastır. Düzenli bakım programı sistemin verimliliğini artıracak ve buzdolabının ömrünü uzatacaktır.

-Buzdolaplarının arkasında duvar ile en az 10 cm mesafe olmalıdır.

-Fırın ve diğer ısı kaynaklarından gelen sıcak hava, buzdolabınızın serin kalmak için daha çok çalışmasına neden olacaktır. Buzdolabınızı güneş alacak yere, soba ya da petek yanına yerleştirmemelisiniz.

-Kapı filtrelerini hava kaçağına karşı kontrol ediniz. Bu, dolabın içine bir el feneri konularak ve mutfağın ışıkları söndürülerek, kapı etrafında ışık kaçağı olup olmadığına bakılarak test edilebilir.

-Sıvı yiyeceklerin üzeri kapatılmalıdır. Aksi halde dolabın içindeki nem oranını arttırarak kompresörün daha fazla çalışmasına neden olur.

-Buzdolabının kapağını mümkün olduğu kadar az açın veya uzun süre açık tutmayın. Buzdolabının dondurucu ve gövde kapısının açılıp kapanması esnasında önemli ölçüde soğuk hava kayıpları olur. Bu yüzden kapıları mümkün olduğu kadar az açık tutmaya özen gösterilmelidir.

-Buzdolabına sıcak malzeme koymayınız. Aksi halde üniteniz ısıyı uzaklaştırmak için daha uzun süre çalışarak enerjiyi fazla tüketecektir.

-Buzdolabına koyacağınız ürünlerin ambalajının az olmasına özen gösterin. Ambalaj kalın olduğunda dolabın ısı dengesi için harcadığı enerji de bir o kadar artmaktadır.

-Buzdolabının arkasındaki veya altındaki yoğuşturucu borularını temiz tutunuz. Dolaptan dışarıya ısı atılmasını sağlayan bu borularda oluşan tozlanma ve kirlenme yalıtıcı etkisi meydana getirerek ısı atımını yavaşlatır. Bu boruların temizlenmesi enerji tüketimini azaltacak ve daha etkin bir soğutma sağlayacaktır. Bazı büyük buz dolaplarında bu boruları temizleyecek fan bulunur.

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