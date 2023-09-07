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Sonuçlar, 6 Eylül Çarşamba sabahı itibariyle Büyükşehir Belediyesi’nin www.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden ilan edilmeye başlandı. Buna göre sınava giren bin 370 adaydan 243’ü başarı elde ederek, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı öğrencisi olmaya hak kazandı. Konservatuvarda yeni eğitim dönemi kayıtları da başladı.

243 YENİ YETENEK KONSERVATUVAR ÖĞRENCİSİ OLDU

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Yetenek Sınavları geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yetenek sınavlarına ilgi yoğun oldu. 7 bölüm ve 29 sanat branşında açılan sınavlara bin 370 kişi katıldı. Alanında uzman eğitmenlerin başında olduğu sınav komisyonları sınav sonuçlarını değerlendirerek kararını verdi. Buna göre 243 kişi yetenek sınavlarında başarı elde etti.

KAYIT DÖNEMİ BAŞLADI

Konservatuvar eğitimi almaya hak kazanan yeni yetenekler için kayıt dönemi ise başladı. Konservatuvarın yeni eğitim dönemi kayıtları 6-7-8 ile 11-12 ve 13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Müzik Bölümlerinin kayıtları; 6-7-8 Eylül, Geleneksek, Güzel Sanatlar ve Bale Bölümlerinin kayıtları ise 11-12-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt yaptırmayan asil adaylar yerine yedek adayların kayıtları alınacak.

18 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Kayıt sırasında öğrencilerden bir adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi istenecek. Büyükşehir Konservatuvarı’nda 2023-2024 eğitim öğretim dönemi 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

EĞİTİM VERİLEN BÖLÜMLER

Yetenek sınavında başarılı olarak Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında eğitim almaya hak kazanan 5 ile 55 yaş arasındaki 243 öğrenci, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Batı Müziği, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale Bölümlerinde eğitim görecek. Öğrenciler; Bale, Dini Musiki ve Hat bölümleri için 4 yıl, Çocuk Resim Bölümü için 2 yıl, diğer bölümler içinse 3 yıl temel sanat eğitimi alacak.