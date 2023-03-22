Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Manasijevski, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Manasijevski'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i kabul etti.
Kabulde, Büyükelçi Morris, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Morris'in, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Gambiya'nın Ankara Büyükelçisi Alkali Fanka Conteh'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya'nın Ankara Büyükelçisi Alkali Fanka Conteh'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Conteh, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Conteh'in, eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.(AA)