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Büyükelçi Conteh'in, eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.(AA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya'nın Ankara Büyükelçisi Alkali Fanka Conteh'i kabul etti.

Büyükelçi Morris'in, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris'i kabul etti.

Büyükelçi Manasijevski'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçi si Jovan Manasijevski'yi kabul etti.