T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ

2018/3740 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/3740 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, GÜZELCE Mahalle/Köy, ÇÖPLÜCE ÇİFTLİĞİ (SIVAT) Mevkii, 3113 Parsel,C-28 Nolu Bağımsız nolu taşınmaz

Tapu ve Adres Özellikleri: Kıymet takdirine konu taşınmaz, tapunun Büyükçekmece İlçesi, Güzelce Mahallesi, 3113 parselde kayıtlı (C-28) bağımsız bölüm no.lu Tribleks Konut nitelikli taşınmazı olarak kayıtlı olup, adres olarak; İstanbul/Büyükçekmece Güzelce Mahallesi, Hukukçular Sitesi Çember Sokak No: 31 adresinde yer almaktadır. Çevresel Özellikleri: Dava konusu taşınmazın yer aldığı Site güvenlik ve kamera kontrollü girişe sahiptir. Villa çevresindeki benzer özellikteki villalarla birlikte bahçeli nizamda inşa edilmiş olup, siteye ait iki ayrı olimpik havuz ve çocuk havuzları bulunmaktadır. Siteye ait geniş sosyal tesisleri, lokantası, tenis kortları, yürüme alanları, bahçe ve dinlenme alanları mevcuttur. Villa havuza yürüme mesafesinde, E5 asfaltına yakın konumdadır. Site içerisinde olimpik yüzme havuzları haricinde sosyal yürüyüş alanları, tenis kortu, basketbol sahası, futbol sahası, voleybol sahası, açık otopark, süpermarket, restoran, teras pub, kafeterya, havuz başı büfeler ve kır bahçesi pide salonu bulunmaktadır. Site çevresi yetişkin çok sayıda ağaçlarla çevrilidir. 440 dönüm arazi üzerine kurulu sitede 1000 civarında villa bulunmaktadır. Güvenlik hizmeti özel şirket tarafından verilmekte olup, kamera ile 7/24 izlenmektedir. Kıymet takdirine konu taşınmaz ilçe merkezine uzak mesafede olup, semt merkezinde yer almaktadır. Alışveriş noktalarına, çarşı pazara, toplu taşıma araç duraklarına yürüme mesafesindedir. Alt yapı sorununun çözüme kavuşturulmuş gelişmekte olan bir bölgede yer almaktadır. E-5 Karayolu ve TEM otoyoluna çıkış imkanına sahiptir. Sayfiye amaçlı kullanılmaktadır. Nezih bir yerleşim alanıdır. Site genelinde geniş ağaçlık alanlar mevcuttur. Siteye ait otopark alanları ihtiyaca cevap verebilecek ölçüdedir. Yolları kilitli parke taşı döşelidir. E-5 Karayoluna 100 m., Güzelce Sahiline 1,20 km., TEM Otoyolu'na 6,30 km. kuş uçuşu mesafededir. Belediye hizmetlerinin tamamından yararlanmaktadır. Parsel Özellikleri: Dava konusu taşınmazın yer aldığı 3113 parselin yüz ölçümü 8.005,00 m2 yüz ölçümünde olup parsel üzerinde kat mülkiyetli Tribleks Konut nitelikli 44 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bağımsız Bölüm Özellikleri: Kıymet takdirine konu taşınmaz villa niteliğinde ve ikiz tarzda inşa edilmiş olup plan itibariyle (3+1 tipinde); bodrum + zemin + normal kattan ibarettir. Girişin yapıldığı zemin kat: antre, salon, mutfak, teras balkon, banyo tuvalet, salondan irtibatlı ahşap kaplama merdiven ile ulaşılan bodrum kat: sığınak, depo, çamaşır odası, kazan dairesi, normal kat: hol, üç yatak odası, genel banyo, iki balkondan ibarettir. Giriş kapısı çelik kapı, oda kapıları panel kapı, zeminler ahşap rabıta parke, tavanlar kartonpiyer, ıslak alanlar seramik, pencereler pvc'dir. Zemin katta kemer, terasta balkon ve barbekü mevcuttur. Bodrum kat camlarında ferforje demir korkuluk mevcuttur. Onaylı mimari projesi kat planına göre brüt 155,94 m2 kullanım alanına sahiptir. Villa doğalgaz, kombi kaloriferlidir.

Adresi : Büyükçekmece Güzelce Mahallesi, Hukukçular Sitesi Çember Sokak No: 31 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 8.005,00 m2

Arsa Payı : 40/1760

İmar Durumu : İnşaat tarzı 21.7.2000 tadilat tarihli S.S. Hukukçular ve İdareciler Kooperatifi Mevzi İmar

Planında blok nizam h= 6.50 m. konut alanı olarak planlanmış iken planın iptal edildiği, parsel çalışması devam ediyor.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Dosyasıda ki mevcut tapu kaydında ki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 14:20

01/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.