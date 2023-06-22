Örnek No:55*

T.C.BÜYÜKÇEKMECE1. İCRA DAİRESİ

2022/2673 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/2673 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, B.ÇEKMECE MERKEZ Mahalle/Köy, 309 Ada, 6 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm nolu taşınmaz

Kıymet takdirine konu taşınmaz, tapunun Büyükçekmece İlçe: ikçekmece Merkez Mahallesi, 309 ada 6 parselde kayıtlı B Blok 1. kat (4) bağımsız bölüm no.lu daire niteli taşınmazı olarak kayıtlı olup, adres olarak; Büyükçekmece Fatih Mahallesi, Nalan Sokak No: 15 Kayhan Trio Sitesi B Blok K: 1 D: 4 adresinde yer almaktadır.

Yerinde ve Belediye'den temin edilen kat irtifakına esas onaylı mimari proje incelenmesisonucu dairenin plan itibariyle (3*1 tipinde); antre, salon, mutfak, hol (koridor), bir yatak odası, iki sandık odası, banyo tuvalet, ebeveyn banyosu ve biri mutfakla, diğeri salonla irtibatlı iki balkondan ibaret olduğu tespit edilmiştir. Daire giriş kapısı çelik kapı, doğramalar pve'dir. Onaylı mimari projesi kat planına göre süpürülebilir alan net 93,10 m2 ve 3,00 m2 balkon kullanım alanına sahiptir. Binada asansör bulunmamaktadır. Binaya giriş zemin kattan yapılmakta olup konu daire 1. katta yer almaktadır. Blokta her katta iki daire mevcuttur. Ortak alanlar mermer döşeme, korkulukları demir

doğramadır. Bina, 2007 yılında inşa edilmişti. Yakın çevresinde benzer nitelikte yapılar bulunmaktadır. Ulaşımı toplu taşıma araçlarıyla imkan dahilindedir. Cengiz Topel Caddesi'ne 220 m., Büyükçekmece Sahile 680 m., E-5 Karayoluna 210 m., TEM Otoyolu'na 8,05 km. kuş uçuşu Mmesafededir. Belediye hizmetlerinin tamamından yararlanmaktadır.

Adresi : Fatih Mahallesi Nalan Sk No. 15 Kayhan Trio Sitesi B Blok K:1 D.4 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.456,45 m2

Arsa Payı : 140/3200

İmar Durumu :Büyükçekmece Belediyesi imar arşivinden alınan bilgiye göre; Büyükçekmece Fatih Mahallesi, 309 ada 6 parselin, 1/1000 ölçekli Büyükçekmece İlçesi uygulama imar planında, Taks: 0.25 ayrık 'nizam 4 kat konut alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 2.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2023 - 14:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 14:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2023 - 14:01

19/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.