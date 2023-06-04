Büyükada, İstanbul'un en büyük adalarından biri olup, ziyaretçilere tarihi ve doğal güzellikleriyle dolu bir deneyim sunmaktadır. İşte Büyükada'da gezilebilecek bazı yerler ve adaya nasıl gidileceği hakkında bilgiler...

Büyükada Rum Yetimhanesi

19. yüzyılda inşa edilen bu tarihi yapı, mimari güzelliği ve tarihi önemiyle dikkat çeker.

Aya Yorgi Manastırı

Büyükada'nın en yüksek noktasında bulunan manastır, muhteşem manzarası ve tarihi atmosferiyle ziyaretçileri kendine çeker.

Adalar Müzesi

Ada'nın tarihine ve kültürüne dair önemli bir koleksiyona ev sahipliği yapar.

Büyükada Rıhtımı

Ada gezisine başlangıç noktası olan rıhtım, restoranlar, kafe ve hediyelik eşya dükkanlarıyla doludur.

Splendid Palas

Büyükada'da görülmeye değer bir tarihi oteldir. İhtişamlı mimarisi ve nostaljik atmosferiyle ünlüdür.

Naki Bey Plajı

Büyükada'da denize girebileceğiniz güzel bir plajdır.

Deniz Yoluyla

Büyükada'ya ulaşmanın en yaygın ve popüler yolu, İstanbul'daki Kabataş veya Bostancı İskelesi'nden kalkan düzenli deniz otobüsü veya deniz taksi seferlerini kullanmaktır. Yaklaşık 1 saatlik bir yolculukla adaya ulaşabilirsiniz.

Özel Tekne

Kendi özel tekneniz varsa Büyükada'ya ulaşmak için kullanabilirsiniz. Adada birkaç marinadan yat ve tekneler için bağlama alanı bulunmaktadır.

Ada Turu

Bazı tur şirketleri, İstanbul'dan Büyükada'ya yapılan tekne turları düzenlemektedir. Bu turlar genellikle diğer adaları da kapsar ve ada hakkında rehberli bilgiler sunar.

Büyükada'ya giderken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar da vardır. Adayı keşfetmek için bisiklet veya elektrikli araç kiralayabilirsiniz. Ayrıca, Büyükada'ya giderken rahat yürüyüş ayakkabıları giymeniz ve güneşten korunmak için şapka, güneş kremi gibi önlemler almanız önemlidir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi