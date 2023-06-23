Adalar, İstanbul'da tatilcilerin huzur bulduğu, denizin ve güzelliklerin tadını çıkardığı bir cennettir. Peki, hangi plajlara gitmeli? İşte size Adaların en iyi ve ünlü plajlarıyla ilgili merak edilenler haberimizde

Adalar, İstanbul'un sakinliği ve doğal güzellikleriyle ünlü tatil cennetleridir. Her biri kendine özgü plajlarıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmaktadır. Adaların sıradışı plajları, temiz denizleri, çeşitli aktiviteleri ve eşsiz atmosferleri ile dikkat çekmektedir. İşte size Adalar'ın en özel plajlarını keşfetmeniz için bir rehber!

Beltur Plajı | Büyükada

Beltur Plajı, Büyükada'da 22 Temmuz 2022 tarihinde açılan en yeni mekanlardan biridir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılmıştır. Plaja ulaşmak için Bostancı ve Kartal'dan direkt motor seferleri düzenlenmektedir. Plaj girişleri 7 yaşa kadar ücretsizdir ve 7-12 yaş arasındaki çocuklar için %50 indirim uygulanmaktadır.

Beltur Plajı'nda dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır, ancak plajdaki kafede birçok farklı ürüne ulaşabilirsiniz

Telefon: 444 66 44 (Beltur)

Ulaşım: Beltur Plajı'na ulaşmak için Bostancı veya Kartal'dan direkt motor seferleri kullanabilirsiniz. Plaj, Büyükada İskelesi'nden elektrikli araçlarla (Maden Durağı) ulaşılabilir.

Giriş Ücreti (2023 Haziran):

Hafta İçi: 200 TL (Ulaşım dahil)

Hafta Sonu: 300 TL (Ulaşım dahil)

Aya Nikola Plajı | Büyükada

Aya Nikola Plajı, Büyükada'da yer alan en sakin seçeneklerden biridir. Özellikle adanın yerlileri tarafından tercih edilen bir plajdır. Plaj, ince kumlu yapısı ve sığ deniziyle dikkat çekmektedir. Çocuklu aileler için de uygun bir seçenektir. Halk plajı olarak bilinse de plaja giriş ücreti uygulanmaktadır

Telefon: (0216) 382 41 43

Ulaşım: Aya Nikola Plajı'na ulaşmak için Büyükada İskelesi'nden ücretsiz tekne seferlerini kullanabilirsiniz.

Giriş Ücreti (2023 Haziran):

Hafta İçi: 200 TL

Hafta Sonu: 300 TL

Eskibağ Plajı (Halik Koyu) | Büyükada

Eskibağ Plajı, diğer adıyla Halik Koyu, Büyükada'nın sıklıkla tercih edilen plajları arasındadır. Özellikle sakin bir ortamıyla ön plana çıkan plaj, muhteşem Marmara Denizi manzarasının keyfini çıkarabileceğiniz bir Teras Restoran'a da sahiptir. 150 kişi kapasiteli plajda ayrıca konaklama imkanı da bulunmaktadır. Eskibağ Butik Otel, 19 odasıyla bölgede konaklamak isteyen misafirlere hizmet vermektedir.

Telefon: 0 (216) 382 23 36

Ulaşım: Eskibağ Plajı'na ulaşmak için Büyükada İskelesi'nden ücretsiz tekne seferlerini kullanabilirsiniz.

Giriş Ücreti (2023 Haziran):

Hafta İçi: 100 TL

Hafta Sonu: 100 TL

Nizam Plajı | Büyükada

Nizam Plajı, Büyükada'nın Nizam Koyu bölgesinde yer alan en küçük plajlardan biridir. Diğer tesislere göre daha uygun fiyatlar sunmaktadır ve genellikle sakin bir atmosfere sahiptir. Ancak bölgedeki denizin zaman zaman yosunlu olabileceğini belirtmek gerekir.

Telefon: 0545 377 63 62

Ulaşım: Nizam Plajı'na ulaşmak için Büyükada İskelesi'nden ücretsiz tekne seferlerini kullanabilirsiniz.

Giriş Ücreti (2023 Haziran):

Hafta İçi ve Hafta Sonu: 150 TL

Teos Beach | Kınalıada

Teos Beach, Kınalıada'nın arka tarafında bulunan Ayazma Koyu'nda yer alan bir işletmedir. Eski adıyla Kamo's Beach Club, yeni adıyla Noya Beach olarak da bilinir ve sık tercih edilen Adalar plajları arasındadır. Ayazma Plajı olarak da bilinen bu tesis, yüzme havuzuna da sahiptir. Plajın kumlu olduğu bölgelerin yanı sıra yer yer taşlık alanları da bulunmaktadır. Aynı zamanda tesis içerisinde bir restoran da mevcuttur.

Telefon: +90 530 601 66 97

Ulaşım: Teos Beach'e ulaşmak için Kınalıada İskelesi'nden ücretsiz motor seferlerini kullanabilirsiniz.

Giriş Ücreti (2023 Haziran):

Hafta İçi: 300 TL

Hafta Sonu: 400 TL

Noya Beach | Kınalıada

Noya Beach, Kınalıada'nın arka tarafında bulunan Ayazma Koyu'ndaki bir işletmedir. Eskiden Kamo's Beach Club olarak bilinen ve şu anda Noya Beach adıyla hizmet veren tesis, sık tercih edilen Adalar plajları arasında yer almaktadır. Aynı zamanda Ayazma Plajı olarak da bilinen bu işletme, bir yüzme havuzuna da sahiptir. Plaj, kumluk alanlara sahip olsa da bazı bölgelerde taşlık alanlar da bulunmaktadır. Ayrıca, tesis içerisinde bir restoran da mevcuttur.

Telefon: +90 530 601 66 97

Ulaşım: Noya Beach'e ulaşmak için Kınalıada İskelesi'nden ücretsiz motor seferlerini kullanabilirsiniz.

Giriş Ücreti (2023 Haziran):

Hafta İçi: 300 TL

Hafta Sonu: 400 TL

Teos Beach – KINALIADA

Genel Bilgi: Kınalıada'da bulunan Teos Beach, muhteşem manzaralar eşliğinde ve kristal berraklığındaki denizi ile dikkat çekiyor. Gündüzleri deniz ve restoran, akşamları ise eğlence programları ile hizmet veren bu popüler plaj, deniz mahsulleri restoranı ve etkinlik hizmetleri ile tanınıyor. Tesis, aileler için ideal bir mekan ve ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunuyor.

Restoran Hizmeti: Teos Beach, aynı zamanda bir Grek restoranı atmosferi sunuyor. Deniz mahsulleri menüsü ile dikkat çeken restoran, taze ve lezzetli seçenekler sunmaktadır.

Plaj Hizmeti: Plaj, giriş ücretine şezlong ve şemsiye dahil olacak şekilde hizmet vermektedir. Denizi sakin ve berrak olup, aileler için ideal bir mekan olarak kabul edilir.

Adres ve İletişim Bilgileri: Teos Beach, Kınalıada'da yer almaktadır. İlgili kişilere 0532 651 44 10 numaradan ulaşabilirsiniz.

Giriş Ücreti: 2023 yılı için hafta içi giriş ücreti 250TL, Hafta Sonu Giriş Ücreti 350TL.

Ulaşım: Teos Beach'e ulaşım, Kınalıada iskelesinden yürüyerek sağlanabilir.

Ada Beach Club – HEYBELİADA

Genel Bilgi: Heybeliada Çam Limanı Koyu'nda çam ormanlarıyla çevrili bir konumda bulunan Ada Beach Club, adanın en popüler plajlarından biridir. Plaj, kendine has atmosferiyle hem huzur arayanlar için hem de aktif bir tatil geçirmek isteyenler için uygundur.

Tesis Hizmetleri: Ada Beach Club, özel olarak hazırlanmış kum ve çim alanlarının yanı sıra, platformlar ve özel localar ile hizmet vermektedir. Ayrıca mini golf ve plaj voleybolu sahası gibi aktivite alanları da bulunmaktadır.

Yemek Hizmetleri: Ada Beach Club'de yemek ve içki hizmetleri de mevcuttur. Tesis bünyesinde bulunan kafe ve balık restoranı, ziyaretçilerine farklı lezzetler sunmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri: Ada Beach Club, Heybeliada'nın Çamlık mevkii'nde bulunmaktadır. İlgili kişilere 0216 351 17 70 numaradan, veya GSM: 0532 317 18 19 ve 0532 056 70 01 numaralardan ulaşabilirsiniz.

Giriş Ücreti: 2023 yılı için hafta içi giriş ücreti 200TL, Hafta Sonu Giriş Ücreti 250TL.

Ulaşım: Ada Beach Club'e ulaşım, Heybeliada iskelesinden ücretsiz tekne ile sağlanabilir. Alternatif olarak, iskeleden 15 dakikalık bir yürüyüş ile de ulaşım mümkündür.

Elio Sedef Beach – SEDEF ADASI

Genel Bilgi: Sedef Adası'nda hizmet veren Elio Sedef Beach, adanın en tecrübeli, ünlü ve eski beachlerinden biridir. Farklı mutfaklardan sunulan lezzetler, DJ ve canlı müzik performansları ile restaurant ve bar hizmeti sunan tesis, sakin, huzurlu ve yeşillikler içinde deniz manzaralı locaları ve tertemiz denizi ile misafirlerine kaliteli bir deneyim sunuyor.

Restoran ve Bar Hizmeti: 4 ayrı mutfak seçeneği ve akşamları kulüp atmosferi ile hizmet veren restaurant ve bar, oturmalı düzende 250 kişi, bistro düzende ise 750 kişiye kadar hizmet verebiliyor.

Plaj Hizmeti: Elio Beach, yüzme için ayrılmış özel alanı ve Beach A La Carte menüsü ile dikkat çekiyor.

Adres ve İletişim Bilgileri: Elio Sedef Beach, Sedef Adası'nda bulunmaktadır. İlgili kişilere 0216 382 48 84 numaradan, veya GSM: 0533 300 09 00 numaralardan ulaşabilirsiniz.

Açılış Saatleri: Elio Sedef Beach, her gün 09:30 – 23:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Giriş Ücreti: 2023 yılı için hafta içi ve hafta sonu giriş ücreti 300 TL'dir. Giriş ücretine servis ile ulaşım (Kartal), şezlong ve havlu dahildir.

Ulaşım: Elio Sedef, Büyükada’ya 5, Kınalı’ya ve Burgaz Ada’ya 7, Kartal’a 10, Bostancı’ya ise 25 dakika uzaklıkta yer alıyor. Kendi iskelesine bu lokasyonlar üzerinden shuttle ve VIP shuttle hizmetleri sağlıyor. Güzergah ve saat bilgisini eliosedef.com adresinden görebilirsiniz.

Yörükali Plajı – BÜYÜKADA

Genel Bilgi: Büyükada'nın en güzel plajlarından birisi olan Yörükali Plajı, kumlu sahili, bungalov evleri ve restoran hizmetleri ile dikkat çekiyor. Plaj, sunduğu hizmetlerin yanı sıra manzarası ve huzurlu ortamı ile tatilcilere keyifli bir deneyim sunuyor. Aile plajı olarak bilinen Yörükali Plajı'nda şezlong, şemsiye ve minderler misafirlere ücretsiz sunulmaktadır.

Konaklama ve Yemek Hizmetleri: Yörükali Plajı, konaklama imkanı da sunmaktadır. Tesis bünyesinde yer alan bungalov evler, misafirlere konforlu bir konaklama deneyimi sağlar. Ayrıca plajın bahçesi ve restoranında yemek ve içki hizmeti de verilmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri: Yörükali Plajı, Büyükada'nın Nizam Mah. Yörükali Mevkii Yörükali Tesisleri'nde bulunmaktadır. İlgili kişilere 0216 382 73 41 numaradan veya Motel için 0216 382 74 54 numaradan ulaşabilirsiniz.

Giriş Ücreti: 2023 yılı için hafta içi giriş ücreti 250TL, Hafta Sonu Giriş Ücreti 350TL.

Ulaşım: Yörükali Plajı'na ulaşım, Büyükada iskelesinden yaklaşık 15 dakikalık bir yürüyüş ile sağlanabilir.

Nakibey Plajı – BÜYÜKADA

Genel Bilgi: Bir aile işletmesi olan Nakibey Plajı, Büyükada'nın popüler plajları arasında yer alıyor. Aile plajı olması sebebiyle tek erkeklerin plaja alınmadığı tesis, kıyı kısmının kum ve sığlık olması sebebiyle çocuklu aileler için oldukça ideal bir seçenek sunuyor. Ayrıca cankurtaran hizmeti de bulunmaktadır.

Tesis Hizmetleri: Nakibey Plajı, şezlong, şemsiye, kabin, tuvalet ve duş imkanları sunmaktadır. Ayrıca plajda, köfte, kebap, hamburger gibi çeşitli menülere sahip bir restoran bulunmaktadır. Konaklama imkanı da sunan tesis, tatilcilere geniş seçenekler sunuyor.

Adres ve İletişim Bilgileri: Nakibey Plajı, Büyükada'nın Maden Mevki, Nakibey Çıkmazı No:19 adresinde bulunmaktadır. İlgili kişilere 0216 382 45 01 numaradan, veya GSM: 0536 373 21 15 numaradan ulaşabilirsiniz.

Giriş Ücreti: 2023 yılı için hafta içi giriş ücreti 250TL, Hafta Sonu Giriş Ücreti 350TL.

Ulaşım: Nakibey Plajı'na ulaşım, Büyükada iskelesinden ücretsiz tekne ile sağlanabilir. Alternatif olarak, iskeleden yaklaşık 15 dakikalık bir yürüyüş ile de ulaşım mümkündür.

İskele Halk Plajı – KINALIADA

Genel Bilgi: Kınalıada vapur iskelesinin hemen yanında, sağında ve solunda bulunan İskele Plajı, Kınalıada'nın sıkça tercih edilen plajlarından biri. Hem denize girebilme hem de yeme içme aktiviteleri için restoran hizmeti sunmaktadır. İskele Plajı'na giriş ücretsizdir ancak şezlong ve şemsiye kullanımı için ücret alınmaktadır.

Yeme İçme Hizmetleri: İskele Plajı'nda, denizin ve güneşin tadını çıkarırken aynı zamanda yeme içme ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir restoran bulunmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri: İskele Halk Plajı, Kınalıada iskelesinin hemen yanında bulunmaktadır.

Giriş Ücreti: 2023 yılında plaja giriş ücretsizdir. Ancak şezlong ve şemsiye kullanımı için kişi başı 80 TL civarı bir ücret alınmaktadır.

Ulaşım: İskele Halk Plajı'na ulaşım oldukça kolaydır, çünkü Kınalıada iskelesinin hemen yanında yer almaktadır.

Madam Martha Koyu Plajı – BURGAZADA

Genel Bilgi: Burgazada iskelesine yaklaşık 2 km mesafede bulunan Madam Martha Koyu, güzel koyu, plajı ve denizi ile tatilcileri ve kamp severleri ağırlıyor. Özellikle hafta sonları koyda çok sayıda çadır kurulmaktadır. Bölgede yeme içme imkanı bulunmamaktadır, bu nedenle buraya gelen ziyaretçilerin yiyecek ve içeceklerini yanlarında getirmeleri önerilmektedir.

Plaj Hizmetleri: Madam Martha Koyu Plajı'na giriş ücretsizdir. Ancak şezlong ve şemsiye kullanımı için kişi başı 120 TL civarı bir ücret alınmaktadır. Madam Martha adı, bölgede zamanında herkesin sevgilisi olan ve yılın 12 ayı boyunca denize giren bir bayandan gelmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri: Madam Martha Koyu, Burgazada iskelesine yaklaşık 2 km mesafede bulunmaktadır.

Giriş Ücreti: 2023 yılında plaja giriş ücretsizdir. Ancak şezlong ve şemsiye kullanımı için kişi başı 120 TL civarı bir ücret alınmaktadır.

Ulaşım: Madam Martha Koyu'na ulaşım, Burgazada iskelesinden yaklaşık 30 dakikalık bir yürüyüşle sağlanabilmektedir.

Değirmenburnu Plajı – HEYBELİADA

Genel Bilgi: Heybeliada'da bulunan Değirmenburnu Plajı, tabiat parkı içerisinde yer alan bir koyda hizmet vermektedir. Hem piknik alanlarına sahip bir mesire yeri hem de plaj alanı olarak misafirlerine hizmet sunmaktadır. Plaj, duş, kabin ve şezlong hizmetiyle birlikte gelmektedir ve bu hizmetler ücrete dahildir.

Tesis Hizmetleri: Değirmenburnu Plajı, restoran ve konaklama üniteleri de bulunduran bir alan içerisinde yer almaktadır. Böylece ziyaretçilere yeme içme ve konaklama imkanları da sunulmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri: Değirmenburnu Plajı, Heybeliada'nın Çamlık mevkii'nde bulunmaktadır. İlgili kişilere 0216 351 98 95 numarasından ulaşabilirsiniz.

Giriş Ücreti: 2023 yılı için hafta içi giriş ücreti 150TL, Hafta Sonu Giriş Ücreti 200TL.

Ulaşım: Değirmenburnu Plajı'na ulaşım Heybeliada iskelesinden yaklaşık 400 metrelik bir yürüyüşle sağlanabilmektedir.

Kumluk Plajı – KINALIADA

Genel Bilgi: Kınalıada'nın en popüler plajlarından biri olan Kumluk Plajı, bir aile tesisi olarak hizmet vermektedir ve sadece tek erkekleri kabul etmemektedir. Cankurtaran hizmeti sunan plaj, özellikle çocuklu aileler tarafından tercih edilmektedir. Deniz taşlık olduğu için sığdır.

Tesis Hizmetleri: Kumluk Plajı, halk plajı görüntüsü veren ancak bir nevi beach statüsünde olan bir tesistir. Fiyatlara şezlong, şemsiye ve duş hizmeti dahildir. Dışarıdan getirilen yiyecekler kabul edilmemektedir, bu nedenle tesisin kafeterya ve restoran hizmetlerinden faydalanmanız gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri: Kumluk Plajı, Kınalıada'da yer almaktadır.

Giriş Ücreti: 2023 yılı için hafta içi giriş ücreti 150TL, Hafta Sonu Giriş Ücreti 200TL.

Ulaşım: Kumluk Plajı'na ulaşım, Kınalıada iskelesinden yürüyerek veya ücretsiz teknelerle sağlanmaktadır.

Adalar Plaj Fiyatları 2023



İşletme Ada Hafta İçi Giriş Ücreti Hafta Sonu Giriş Ücreti Beltur Plaj Büyükada 200TL 300TL Yörükali Plajı Büyükada 250TL 350TL Nakibey Plajı Büyükada 250TL 350TL Aya Nikola Plajı Büyükada 200TL 300TL Eskibağ Plajı Büyükada 100TL 100TL Nizam Plajı Büyükada 150TL 150TL Ada Beach Club Heybeliada 200TL 250TL Değirmenburnu Plajı Heybeliada 70TL 80TL Teos Beach Club Kınalıada 250TL 350TL Noya Beach Kınalıada 300TL 400TL Kumluk Plajı Kınalıada 150 TL (Cumartesi dahil) 200 TL (Sadece Pazar günü)

Ücretsiz Halk Plajları:

Adalar'da halen bazı ücretsiz halk plajları bulunmaktadır. Şezlong ve şemsiye gibi hizmetlerden faydalanmadan sadece havlunuzla denize girebilirsiniz. İşte bazı ücretsiz plajlar:

Madam Martha Koyu Plajı - Burgazada

İskele Halk Plajı - Kınalıada

Yine de ziyaret etmeden önce güncel bilgileri almak için plaj işletmeleriyle iletişime geçmeniz önemlidir.

Bostancı, Beşiktaş, Kadıköy ve Eminönü gibi İstanbul'un farklı noktalarından Adalar'a düzenlenen vapur seferleri, ziyaretçilerin kolaylıkla ulaşmasını sağlıyor. 2023 yılında geçerli olan sefer saatleri ve ücretler aşağıda yer almaktadır:

Bostancı Kalkış Adalar Seferleri:

Hafta içi ve Cumartesi günleri: Bostancı - Büyükada - Heybeliada - Burgazada - Kınalıada - Bostancı (Ring Hattı) rotasıyla seferler düzenlenmektedir.

Pazartesi ve Cumartesi günleri ise farklı bir rota takip edilmektedir: Bostancı - Kadıköy - Eminönü - Kabataş - Beşiktaş - Bostancı (Ring Hattı).

Pazar Günleri:

Pazar günleri Bostancı - Büyükada - Heybeliada - Burgazada - Kınalıada - Bostancı (Ring Hattı) rotasıyla seferler düzenlenmektedir.

Beşiktaş Kalkış Adalar Seferleri:

Hafta içi ve Cumartesi günleri: Beşiktaş - Kabataş - Eminönü - Kadıköy - Bostancı (Ring Hattı) - Kınalıada - Burgazada - Heybeliada - Büyükada - Bostancı rotasıyla seferler düzenlenmektedir.

Pazar Günleri:

Pazar günleri Beşiktaş - Kabataş - Eminönü - Kadıköy - Bostancı (Ring Hattı) - Kınalıada - Burgazada - Heybeliada - Büyükada - Bostancı rotasıyla seferler düzenlenmektedir.

Ücret Tarifesi:

Adalar seferlerinde kullanılan vapurların ücret tarifesi, İstanbul Şehir Hatları, İDO, Mavi Marmara, Prenstur, Dentur, ve Turyol gibi şirketler tarafından belirlenmektedir. 2023 ücret tarifeleri henüz açıklanmamış olup, genellikle İstanbulKart kullanıcılarına indirimli tarifeler sunulmaktadır

Bostancı Kalkış Adalar Seferleri:

Hafta içi ve Cumartesi günleri: Bostancı - Büyükada: 05:45, 06:35, 07:00, 07:10, 07:05, 07:45, 09:00, 10:30, 12:00, 12:45, 12:55, 15:00, 15:30, 16:00, 16:45, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30, 20:00, 19:55, 23:25 Bostancı - Heybeliada: 06:00, 06:50, 07:15, 07:25, 07:40, 08:20, 09:15, 10:45, 12:15, 13:00, 13:30, 15:15, 15:45, 16:15, 17:00, 17:45, 18:15, 18:45, 19:45, 20:15, 20:30, 20:30, 00:00 Bostancı - Burgazada: 06:15, 07:05, 07:30, 07:40, 08:10, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 13:15, 13:45, 15:30, 15:45, 16:00, 17:00, 17:45, 18:15, 18:45, 19:45, 20:15, 20:45, 00:15 Bostancı - Kınalıada: 06:30, 07:20, 08:10, 08:30, 08:55, 09:25, 10:45, 12:15, 13:00, 13:15, 14:45, 15:00, 15:30, 16:15, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:45, 20:00, 21:15, 00:30

Pazartesi ve Cumartesi günleri: Bostancı - Kadıköy - Eminönü - Kabataş - Beşiktaş - Bostancı (Ring Hattı): 07:00, 07:50, 08:25, 08:55, 09:25, 10:15, 11:45, 13:15, 13:55, 14:45, 15:15, 16:15, 16:45, 17:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:45, 21:45, 23:25



Beşiktaş Kalkış Adalar Seferleri:

Hafta içi ve Cumartesi günleri: Beşiktaş - Kabataş - Eminönü - Kadıköy - Bostancı (Ring Hattı) - Kınalıada - Burgazada - Heybeliada - Büyükada - Bostancı: 06:35, 08:15, 08:45, 09:00, 09:20, 10:10, 10:30, 12:00, 12:20, 14:00, 14:20, 15:00, 15:30, 16:50, 17:50, 18:20, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 21:40, 23:00

Pazar günleri: Beşiktaş - Kabataş - Eminönü - Kadıköy - Bostancı (Ring Hattı) - Kınalıada - Burgazada - Heybeliada - Büyükada - Bostancı: 06:50, 07:30, 08:15, 08:30, 09:10, 10:10, 10:30, 12:00, 12:20, 14:00, 14:20, 15:00, 15:30, 16:50, 17:50, 18:20, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 21:40, 23:00



İstanbul Şehir Hatları Adalar Ücret Tarifesi 2023:

İlk biniş: Adakartlı Yolcular: İstanbul Kart (Tam): 21,90 TL Öğrenci: 10,95 TL İndirimli İstanbul Kart: 15,33 TL



İDO Adalar Ücret Tarifesi 2023:

Beşiktaş - Adalar: Jeton: 12,50 TL İstanbul Kart: 9,00 TL Öğrenci: 6,30 TL

Bostancı - Adalar: Jeton: 7,00 TL İstanbul Kart (Tam): 5,00 TL Öğrenci: 4,00 TL



Mavi Marmara Adalar Ücret Tarifesi 2023:

Bostancı - Adalar: Tek Biniş: İstanbul Kart (Tam): 10 TL Öğrenci: 5 TL İstanbul Kart (Tam) Aktarma: 10 TL



Prenstur Adalar Ücret Tarifesi 2023:

Kartal - Büyükada, Heybeliada: Kişi başı: 32 TL



Dentur Adalar Ücret Tarifesi 2023:

Yalova - Adalar: Tek Yön ve Gidiş-Dönüş: Ücretlendirme yapılmadı (2023 için henüz belirlenmedi)



Kocaeli Belediyesi Adalar Turu Ücret Tarifesi 2023:

Büyükada Turu: Tam: 38 TL Öğrenci: 32 TL

Darıca - Büyükada: Tam: 22 TL Öğrenci: 20 TL



Turyol Adalar Ücret Tarifesi 2023: