Öğle yemeği için, manzarasıyla göz dolduran Aya Yorgi Manastırı çevresindeki mekanlar iyi bir tercih olabilir. Taze deniz ürünlerini menüsünde bulabileceğiniz esnaf lokantalarını da unutmamak gerekir. Adanın her yanında taze ahtapot, kalamar ve lakerda bulabilirsiniz.

Tatlı konusunda ise, ada dondurma konusunda oldukça zengin. Hem lezzetli hem de göz alıcı dondurmaları ile unutulmaz bir deneyim yaşatabilir. Dondurma alır almaz, adanın geniş sahil şeridinde yürüyüşe çıkabilirsiniz.

Büyükada akşamları da bir o kadar canlı ve eğlenceli. Birkaç kadeh rakı ve lezzetli mezeler ile günün yorgunluğunu atabileceğiniz birçok alternatif bulabilirsiniz. Farklı kültürlerin mutfaklara yansıdığı mekanlarda, keyifli sohbetler eşliğinde günü tamamlayabilirsiniz.

Peki, Büyükada’da nerede ne yenir? İşte size Büyükada’da mutlaka uğramanız gereken 10 lezzet durağı!

Ada Kahvaltı:

Kendinizi evinizde gibi hissettiren bu mekan, tarihi bir Rum köşkünün bahçesinde yer alıyor. Güler yüzlü çalışanları ve doyurucu kahvaltı porsiyonları ile Ada Kahvaltı, Büyükada’da tercih edilebilecek en iyi kahvaltı mekanları arasında.

Mio Amore:

Ada'nın en sevilen kahvaltı mekanlarından biri olan Mio Amore, deniz manzarası eşliğinde kahvaltı yapabileceğiniz ideal bir yer.

Tarihi Prinkipo Dondurma & Waffle:

Ada’da dondurma denilince akla ilk gelen yerlerden biri olan Prinkipo, çeşitli dondurma seçenekleri ile sizi bekliyor.

Roma Dondurma:

Ada’nın en sevilen dondurmacılarından biri olan Roma Dondurma, fiyatları ve lezzeti ile ön plana çıkıyor.

By Sukru Usta:

Farklı tatlar arayanların tercihi olan By Sukru Usta, nefis mezeleri ile meşhur.

Kumsal Pide:

Pide denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Kumsal Pide, çeşitli ve lezzetli pideleri ile ünlü.

Büyükada Fırın & Cafe:

Adada keşfedebileceğiniz en iyi tatlıları bulabileceğiniz bir mekan.

Ada Pastanesi:

Klasik Türk tatlılarından hoşlanıyorsanız, Ada Pastanesi’ni ziyaret etmelisiniz.

Milto Borek:

Ev yapımı lezzetler sunan bu yer, özellikle borekleri ile tanınır.

Aşık Mavi Balık Lokantası:

Adanın en sevilen balık lokantalarından biri olan Aşık Mavi, deniz ürünleri konusunda birçok seçenek sunuyor.

Büyükada, tarihi güzelliklerin ve doğal manzaraların keyfini çıkarırken lezzetli yemeklerin tadına bakabileceğiniz, her mevsim ziyaret edilebilecek bir ada. Hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle, İstanbul'un kalabalığından biraz uzaklaşıp rahatlamak, lezzetli yemeklerin tadını çıkarmak ve tarihi keşfetmek isteyenler için ideal bir yerdir. Büyükada'ya geldiğinizde, bu lezzet duraklarını mutlaka deneyin.

Bostancı Kalkış Adalar Seferleri:

Hafta içi ve Cumartesi günleri: Bostancı - Büyükada - Heybeliada - Burgazada - Kınalıada - Bostancı (Ring Hattı) rotasıyla seferler düzenlenmektedir.

Pazartesi ve Cumartesi günleri ise farklı bir rota takip edilmektedir: Bostancı - Kadıköy - Eminönü - Kabataş - Beşiktaş - Bostancı (Ring Hattı).

Pazar Günleri:

Pazar günleri Bostancı - Büyükada - Heybeliada - Burgazada - Kınalıada - Bostancı (Ring Hattı) rotasıyla seferler düzenlenmektedir.

Beşiktaş Kalkış Adalar Seferleri:

Hafta içi ve Cumartesi günleri: Beşiktaş - Kabataş - Eminönü - Kadıköy - Bostancı (Ring Hattı) - Kınalıada - Burgazada - Heybeliada - Büyükada - Bostancı rotasıyla seferler düzenlenmektedir.

Pazar Günleri:

Pazar günleri Beşiktaş - Kabataş - Eminönü - Kadıköy - Bostancı (Ring Hattı) - Kınalıada - Burgazada - Heybeliada - Büyükada - Bostancı rotasıyla seferler düzenlenmektedir.

Ücret Tarifesi:

Adalar seferlerinde kullanılan vapurların ücret tarifesi, İstanbul Şehir Hatları, İDO, Mavi Marmara, Prenstur, Dentur, ve Turyol gibi şirketler tarafından belirlenmektedir. 2023 ücret tarifeleri henüz açıklanmamış olup, genellikle İstanbulKart kullanıcılarına indirimli tarifeler sunulmaktadır

Bostancı Kalkış Adalar Seferleri:

Hafta içi ve Cumartesi günleri: Bostancı - Büyükada: 05:45, 06:35, 07:00, 07:10, 07:05, 07:45, 09:00, 10:30, 12:00, 12:45, 12:55, 15:00, 15:30, 16:00, 16:45, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30, 20:00, 19:55, 23:25 Bostancı - Heybeliada: 06:00, 06:50, 07:15, 07:25, 07:40, 08:20, 09:15, 10:45, 12:15, 13:00, 13:30, 15:15, 15:45, 16:15, 17:00, 17:45, 18:15, 18:45, 19:45, 20:15, 20:30, 20:30, 00:00 Bostancı - Burgazada: 06:15, 07:05, 07:30, 07:40, 08:10, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 13:15, 13:45, 15:30, 15:45, 16:00, 17:00, 17:45, 18:15, 18:45, 19:45, 20:15, 20:45, 00:15 Bostancı - Kınalıada: 06:30, 07:20, 08:10, 08:30, 08:55, 09:25, 10:45, 12:15, 13:00, 13:15, 14:45, 15:00, 15:30, 16:15, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:45, 20:00, 21:15, 00:30

Pazartesi ve Cumartesi günleri: Adalarda Kalınacak Oteller - Tatilinizin Keyfini Çıkarabileceğiniz Harika Konaklama Seçenekleri Bostancı - Kadıköy - Eminönü - Kabataş - Beşiktaş - Bostancı (Ring Hattı): 07:00, 07:50, 08:25, 08:55, 09:25, 10:15, 11:45, 13:15, 13:55, 14:45, 15:15, 16:15, 16:45, 17:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:45, 21:45, 23:25



Beşiktaş Kalkış Adalar Seferleri:

Hafta içi ve Cumartesi günleri: Beşiktaş - Kabataş - Eminönü - Kadıköy - Bostancı (Ring Hattı) - Kınalıada - Burgazada - Heybeliada - Büyükada - Bostancı: 06:35, 08:15, 08:45, 09:00, 09:20, 10:10, 10:30, 12:00, 12:20, 14:00, 14:20, 15:00, 15:30, 16:50, 17:50, 18:20, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 21:40, 23:00

Pazar günleri: Beşiktaş - Kabataş - Eminönü - Kadıköy - Bostancı (Ring Hattı) - Kınalıada - Burgazada - Heybeliada - Büyükada - Bostancı: 06:50, 07:30, 08:15, 08:30, 09:10, 10:10, 10:30, 12:00, 12:20, 14:00, 14:20, 15:00, 15:30, 16:50, 17:50, 18:20, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 21:40, 23:00



İstanbul Şehir Hatları Adalar Ücret Tarifesi 2023:

İlk biniş: Adakartlı Yolcular: İstanbul Kart (Tam): 21,90 TL Öğrenci: 10,95 TL İndirimli İstanbul Kart: 15,33 TL



İDO Adalar Ücret Tarifesi 2023:

Beşiktaş - Adalar: Jeton: 12,50 TL İstanbul Kart: 9,00 TL Öğrenci: 6,30 TL

Bostancı - Adalar: Jeton: 7,00 TL İstanbul Kart (Tam): 5,00 TL Öğrenci: 4,00 TL



Mavi Marmara Adalar Ücret Tarifesi 2023:

Bostancı - Adalar: Tek Biniş: İstanbul Kart (Tam): 10 TL Öğrenci: 5 TL İstanbul Kart (Tam) Aktarma: 10 TL



Prenstur Adalar Ücret Tarifesi 2023:

Kartal - Büyükada, Heybeliada: Kişi başı: 32 TL



Dentur Adalar Ücret Tarifesi 2023:

Yalova - Adalar: Tek Yön ve Gidiş-Dönüş: Ücretlendirme yapılmadı (2023 için henüz belirlenmedi)



Kocaeli Belediyesi Adalar Turu Ücret Tarifesi 2023:

Büyükada Turu: Tam: 38 TL Öğrenci: 32 TL

Darıca - Büyükada: Tam: 22 TL Öğrenci: 20 TL



Turyol Adalar Ücret Tarifesi 2023: