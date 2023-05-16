Yıl 1976...

Bir traş bıçağı firmasının tüm dünyada yayınlanacak olan reklam teklifini reddeden Tarık Akan’ın kapısını bu kez otomobil reklamında oynaması için çalındı.

Yanıtı yine “hayır” oldu.

Büyük usta daha sonra gelen tüm teklifleri reddetti. Hepside büyük firmalarda belki o reklam filmlerinde oynasa bir dünya starı bile olabilirdi.

Bu tekliflerdeki rakamlar astronomikti, adeta dudak uçuklatacak nitelikteydi., ama o tüm bunları kabul etmemişti. Tarık Akan Ses Dergisine verdiği bir röportajda bu kararını şöyle açıklıyordu:

“Bu teklifler Tarık Akan olduğum için yapılıyor. Bu adı ben kimden aldım? Sinema seyircisinden aldım bu adı onlara tekrar satmış olurum dünyada her şey para değildir”

Sanatçı olmak kolay değil elbette. Sanatçı olmanın aynı zamanda topluma iyi bir ahlak örneği olmak olduğunu büyük usta Tarık Akan göstermişti