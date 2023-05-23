Büyük Hekimoğulları, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’ya başvurdu. Ahlatcı Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda Büyük Hekimoğulları’nın çıkarılmış sermayesi, 530 milyon liradan 655 milyon liraya artırılacak. Şirket; halka arzdan elde edilecek kaynağın bir bölümünü güneş enerjisi santrali yatırımına ayıracak.

1985 yılında kurulan ve İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yayınladığı “Türkiye’nin En Büyük İkinci 500 Sanayi Kuruluşu” arasında yer alan Büyük Hekimoğulları, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’ya başvurdu.

Ahlatcı Yatırım liderliğinde sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda, Büyük Hekimoğulları’nın çıkarılmış sermayesi 530 milyon liradan 655 milyona artırılacak. Büyük Hekimoğulları Un Yönetim Kurulu Üyesi Utku Hekimoğlu, ‘’Halka arz edilecek 125 milyon liralık nominal değerli paylar dışında, mevcut ortaklara ait ve nominal değeri 40 milyon lira olan paylar da ortak satışı kapsamında halka arz edilecek. Halka arzdan elde edilecek kaynağın Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yatırımı, İlave Hammadde Deposu Kapasite Artışı Yatırımı, Makine ve Teçhizat Yatırımı ile İşletme sermayesi finansmanında kullanılması planlanıyor’’ dedi.

Yıllık Üretim Kapasitesi 313 bin 750 Ton

Merkezi Konya’da bulunan Büyük Hekimoğulları, yıllık 313 bin 750 ton üretim kapasitesine sahip. 12 bin 197 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 15 bin 756 metrekare alan üzerinde üretimini gerçekleşitren şirketin, aynı zamanda 60 bin ton buğday depolama alanı ve 3 bin ton un silosu stok kapasitesi bulunuyor.

Aktif Büyüklüğü Son Bir Yılda 3 Kat Arttı

Kuantum Araştırma tarafından hazırlanan “Endüstriyel Un Kullanımı, Marka ve Tercih Araştırması” raporuna göre Büyük Hekimoğulları markaları Türkiye’de yüzde 58,3 marka bilinirliği ile 4’üncü sırada, kullanımda ise 3’üncü sırada olmak üzere yüksek tanınma ve beğeni kategorisinde yer alıyor. Büyük Hekimoğulları, 2022 yılında bir önceki yıla göre aktif büyüklüğünü yaklaşık yüzde 295, toplam satış hasılatını da aynı dönemde yaklaşık yüzde 225 artırmayı başardı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ