İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, şehirde sporla tanışmayan çocuk kalmaması için projeler üretmeye devam ediyor. Spor İstanbul’un 2021’de hizmete açtığı Spor Okulları, kentin 3-15 yaş arası çocuklarına 17 farklı branşta sporla tanışma imkanı sunuyor. Spor Okulları’nda seçtikleri branşta iki ay süreyle eğitim alan çocuklar, yakından takip ediliyor ve ilerleme kaydedenler belirleniyor. Spor İstanbul 100 bin çocuk arasından bir üst seviyeye çıkan bu çocukların deneyim kazanması için Spor Okulları Gelişim Ligi’ni organize ediyor. Gelişim Ligi çocukların branşa özgü temel fiziksel ve zihinsel becerilerini, kaygı yönetimi becerilerini, iletişim becerilerini, sosyal gelişimlerini, psikososyal gelişimlerini destekleyerek özgüveni yüksek bireyler kazandırmayı hedefliyor. Akademisi olan spor kulüpleri Gelişim Ligi’ne davet edilerek çocukların profesyonel kariyerlerine adım atmaları için öncülük ediliyor. Gelişim gruplarında yer alan çocuklardan 314’ünün 2021-22 yılı içerisinde profesyonel kulüplere geçiş yapması sağlandı.



FİNALLER 6 MAYIS’TA

“Küçük Yıldızlar’ın Büyük Hayaller’e” doğru yolculuğunda ilk ve en önemli adımlardan biri olan Gelişim Ligi’nde büyük heyecan 26 Mart Pazar günü Maltepe Spor Tesisi’nde oynanan tenis turnuvasıyla başladı. Toplamda 1.000 çocuğun katılım göstereceği Gelişim Ligi’nde; futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis ve badminton turnuvaları düzenlenecek. Gelişim Ligi müsabakaları nisan ayı boyunca Spor İstanbul tesislerinde devam edecek. Finaller ise 6 Mayıs’ta Cebeci Spor Kompleksi’nde yapılacak. Finallerde bu branşlara ek olarak atletizm, jimnastik ve okçuluk mücadeleleri de yer alacak.



LİG TAKVİMİ



Turnuvanın Oynanacağı Tarih/Tesis



Badminton

30 Nisan: Metin Oktay Spor Tesisi

Saat: 10.00 - 16.00



Basketbol

1 Nisan: Avcılar Spor Kompleksi

2 Nisan: Tevfik Aydeniz Spor Tesisi

8 Nisan: Çekmeköy Spor Kompleksi

9 Nisan: Çekmeköy Spor Kompleksi

15 Nisan: Tevfik Aydeniz Spor Tesisi

16 Nisan: Çekmeköy Spor Kompleksi

Saat: 10.00 - 16.00



Futbol

2 Nisan: Maltepe Spor Tesisi

9 Nisan: Maltepe Spor Tesisi

16 Nisan: Çırpıcı Spor Tesisi

30 Nisan: Çırpıcı Spor Tesisi

Saat: 10.00 - 17.00



Tenis

6 Mayıs (Finaller): Cebeci Spor Kompleksi

Saat: 10.00 - 17.00



Voleybol

1 Nisan: Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

8 Nisan: Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

15 Nisan: Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

Saat : 10.00 - 14.00



Yüzme

30 Nisan: Cemal Kamacı Spor Kompleksi

Saat: 10.00 - 17.00