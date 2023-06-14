üneş Yerinde, İhtimallerin Heyecanına Üzülüyorum, Evren Bozması, Boşluk, Arayan Bulur, Hayaletler şarkılarının yaratıcısı, geçen sene dinleyicilerine sunacağı 'Defansif Dizayn'ın ilk teklisi 'Yangın Akvaryum'la dinleyicilerini yeni albüm için daha da meraklandıran Büyük Ev Ablukada unutulmayacak konseriyle 17 Haziran’da Zorlu PSM’de.

2008 yılında Bartu Küçükçağlayan (Canavar Banavar), Cem Yılmazer (Afordisman Salihins) ve Gülin Kılıçay (Gülinler) tarafından İstanbul'da kurulan, ‘Full Faça’, ‘Ay Şuram Hala Ağrıyor’, ‘FIRTINAYT’ albümleri ve çıkardıkları teklileriyle büyük bir dinleyici kitlesi yakalayan Büyük Ev Ablukada, yaratıcı sahne dekorları, bitmeyen enerjileri ve dillere dolanmış şarkılarıyla 17 Haziran’da Zorlu PSM’de sahne alacak.

Büyük Ev Ablukada 17 Haziran Zorlu PSM konserinin biletleri passo.com.tr’de

Bilet Fiyatları:

Ön Satış 1. Dönem - Ayakta / Early Bird 1 - Standing - ₺275,00